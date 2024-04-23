Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Sosyal medyada kolesterol tehlikesi! Hasta yanıltılıyor

Sosyal medyada kolesterol tehlikesi! Hasta yanıltılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medyada kolesterol tehlikesi! Hasta yanıltılıyor

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cesur, erkeklerin yüzde 78'i kadınların ise yüzde 80'inde görülen kolestrole yönelik dikkat çeken uyarılarda bulundu. Cesur, sosyal medyada yayılan bilgi kirliliği nedeniyle bazı hastaların ilaçlarını almadığını söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Halk arasında kolesterol olarak bilinen kan yağlarının kalp ve damar sağlığının en önemli sebebi olduğunu söyleyen Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cesur, önemli uyarılarda bulundu.

ERKEKLERİN YÜZDE 78'İ KADINLARIN YÜZDE 80'İNDE GÖRÜLÜYOR

Cesur, “TEMD olarak yaptığımız bir çalışmada erkeklerin yüzde 78,7’si, kadınların ise yüzde 80,4’ünde en az bir lipit yani kan yağları anormalliği olduğu tespit edilmiştir. Gelişmiş ülkelerde ölümlerin yüzde 40’ı kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak gelişir, bu ölümlerin yüzde 40’ı da kolesterol yüzünden meydana gelmektedir” dedi.

Sosyal medyada kolesterol tehlikesi! Hasta yanıltılıyor - 1. Resim

SOSYAL MEDYA YANILTIYOR

Kolesterol yüksekliğinin tedavisi ile ilgili toplumda henüz tam bir bilinç gelişmediğine işaret eden Prof. Dr. Cesur “Sosyal medyada yayılan ve gerçekliği olmayan bazı bilgiler yüzünden insanlar kolesterol ilaçlarını almıyor. Bu da kalp krizi ve felçleri artırıyor” diye konuştu.

HERKESİN KULLANMASINA GEREKMEYEBİLİR

Herkesin kolesterol ilacı kullanmasının şart olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Cesur “Hiçbir risk faktörü yoksa kişiler 130’un altında ilaç kullanması gerekmeyebilir. Ancak aile hikâyesi, obezite, yüksek tansiyon, sigara içme gibi risklerden biri varsa ilaç kullanılması gereken değerler daha da aşağı düşer” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Makyaj malzemeleri ergenlerin zekâsını düşürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Makyaj malzemeleri ergenlerin zekâsını düşürüyor - SağlıkMakyaj malzemeleri ergenlerin zekâsını düşürüyorBağı 20 TL’den satılıyor! Zeytinyağında bekletip yiyin: Boğazı yumuşatıyor, öksürüğü hafifletiyor - SağlıkZeytinyağında bekletip yiyin: Öksürüğü anında kesiyorHemen kontrol edin! Kulağınızdaki çizgi sinsi hastalığın habercisi - SağlıkHemen kontrol edin! Ölüme götüren hastalığın habercisiSMA hastaları için yeni çalışma! Daha etkili ve daha ucuz olacak - SağlıkSMA hastaları için yeni çalışmaGenç yaşlı demiyor… Hareket etmeyen ve kolesterolü yüksek erkekler risk altında! - SağlıkGenç yaşlı demiyor… Erkekler risk altındaKorkutan araştırma: Eksikliği bunama riskini artırıyor - SağlıkKorkutan araştırma: Eksikliği bunamaya neden oluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...