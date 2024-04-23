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Aşısız çocuklar hastalık bulaştırıyor! Kızamık, difteri ve boğmaca arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aşısız çocuklar hastalık bulaştırıyor! Kızamık, difteri ve boğmaca arttı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çocuk enfeksiyon hekimi Uzm. Dr. Esra Çakmak Taşkın, kızamık, difteri ve boğmaca hastalıklarına karşı uyardı. Taşkın salgının, aşı karşıtlığı gibi sebeplerle artışa geçtiğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ -  Uzm. Dr. Esra Çakmak Taşkın son günlerde çocuklar arasında hızla yayılan kızamık, difteri, boğmaca salgınını değerlendirdi. 

Geçmişte büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalığın aşılar sayesinde artık eskisi kadar görülmediğini söyleyen çocuk enfeksiyon hekimi Uzm. Dr. Esra Çakmak Taşkın, aşı karşıtlığına dikkat çekti.

Taşkın “Ancak dünyada yaklaşık 20 milyon eksik aşılı veya aşılanmamış çocuk bulunuyor. Özellikle son birkaç yıldır dünyada kızamık, difteri, boğmaca ve diğer bazı aşı ile önlenebilen hastalıklarda salgınlar yaşanmaktadır. Ülkemizde kızamık eliminasyon programı kapsamında gerçekleştirilen yoğun aşılama çalışmaları sayesinde kızamık vakalarında olan önemli düşüş, son zamanlarda eksik aşılı veya aşılanmamış kişilerin göç, savaş gibi nedenlerle küresel dolanımının artması ve aşı karşıtlığı gibi sebeplerle artışa geçmiştir. Özellikle son birkaç yıldır dünyada kızamık, difteri, boğmaca ve diğer bazı aşı ile önlenebilen hastalıklarda salgınlar yaşanmaktadır” diye konuştu.

 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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