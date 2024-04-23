Makyaj malzemeleri ergenlerin zekâsını düşürüyor

İlkokula giden küçücük kızların ve erkek çocukların saçlarına rengârenk boyalar yaptırması, ruj gibi karmaşık kimyasal yapısı olan ürünlerin kullanılması toplumda normal karşılanıyor. Ancak bu masum kabullenmede büyük riskler var…

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Makyaj yapma yaşının ergenliğin başladığı yıllara kadar düşmesinin, gençlerde hiperaktivite, dikkat eksikliği ve zekâ geriliği gibi sonuçlara yol açabileceğini belirten uzmanlar, anne babaları uyarıyor… Ucuz kozmetik malzemelerde kullanılan bazı maddelerin hormonları etkileyebileceğini söyleyen Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Eda Ertörer “Kozmetiklerde ve deterjanlarda kullanılabilen fitalatlar özellikle hamileler, ilk çocukluk çağındakiler ve ergenler için büyük tehlike oluşturuyor” dedi.

60. yılını kutlayan Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğinin Antalya’da düzenlenen 45. kongresinde günlük hayatımızın her alanında kullanılan malzemelerin içeriğindeki hormon bozucular gündeme geldi.

GİYİYORUZ VE İÇİYORUZ

Endüstrileşme ile birlikte günlük hayatta kullanılmaya başlayan pek çok maddenin hormonlarımızı olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Ertörer, bu maddelerin “endokrin bozucular” olarak genel bir isim altında toplandığını belirterek “Endüstride kullanılan plastikler, polyester, epoksi reçine, teflon gibi ajanlar, doğada bulunan ve gıdalarla alınan soya, DDT gibi tarımda kullanılan bazı maddeler, kozmetiklerde ve deterjanlarda kullanılabilen fitalatlar ‘endokrin bozuculara’ örnek olarak gösterilebilir. Endokrin bozucular başta üreme sağlığı olmak üzere genel sağlığımızı olumsuz etkiler. Endüstriyel atıklarla besin zincirine katıldıktan sonra çoğu doğada yüzyıllarca yok olmayan ve yayılan bu maddeler, solunum yolu, cilt yolu, ağız yolu gibi yollardan organizmaya girerler. Yağ dokuda birikerek, ağırlıkla cinsiyet hormonu olan östrojen duyargalarına bağlanır ve etki ederler” açıklamasını yaptı.

GÜZEL KOKUYORSA DİKKAT

Şampuan, deterjan, yumuşatıcı, parfüm, deodorant, oda spreyi, klozet koku giderici gibi koku oranı daha yüksel olan temizlik ürünleri vücuda karışarak hormon benzeri bir etki ortaya çıkarıyor. Bu tarz kokularla çok fazla temas eden çocukların diğerlerine göre 7-8 ay önce ergenliğe girdikleri bir araştırma sonucu olarak belirtiliyor. Prof. Dr. Ertörer “Özellikle hamile kadının kullandığı makyaj malzemesi, saç boyası, güneş kremi, maruz kaldığı oda parfümü, yumuşatıcı gibi maddelerle bulaşan endokrin bozucular, annenin karnındaki erkek bebeği daha fazla etkiler. Kısırlık, tekrarlayan düşükler gibi olumsuz etkilerinin yanı sıra, düşük zekâ, dikkat eksikliği, bağışıklık sistemi sorunları, astım, diyabet, obezite, hormon duyarlı kanserler (örneğin meme ve prostat kanseri) gibi pek çok hastalığa yatkınlığa sebep olabilirler” diye konuştu.

BÜTÜN DÜNYA KİRLENDİ ISINMIŞ PLASTİKTE ZEHİR ETKİSİ

En önemli çevre felaketinin “endokrin bozucular” olduğunu belirten Prof. Dr. Ertörer, bütün dünyanın bu maddelerle kirlenmiş olduğuna işaret ederek, kişisel olarak alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı:

● Plastik kapların mümkün olduğunca kullanılmaması, cam kapların tercih edilmesi (naylon torba, saklama kabı gibi)

● Plastik kaplar içinde bulunan gıdaları ısıtmayın; güneşte ısınmış plastik şişe içeriğini tüketmeyin.

● Teflon ev eşyalarını mutfakta kullanmayın.

● Yaş sebze meyveyi çok iyi yıkandıktan sonra tüketin.

● Kokulu deterjan ve kozmetiklerde mutlaka kaliteli ürünleri tercih edin.

● Yüksek dozda soya içeren destek vitaminlerin kullanmayın.

● Bebeklerinizi olabildiğince anne sütü ile besleyin ve süt yoluyla bebeğe geçiş olabileceğinden kendi beslenmenize de dikkat edin.

● Soya bazlı bebek mamalarını kullanmayın.

● Oda parfümleri de yoğun olarak endokrin bozucular içerir. Mutlaka sık sık yaşadığınız yerleri iyi havalandırın.