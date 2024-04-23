Zayıf kişiler tansiyon hastası olur mu? Endokrin hipertansiyona dikkat!

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm, ileri yaşlarda ve kilolu kişilerde görülen yüksek tansiyonun zayıflarda ve gençlerde de ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Daha çok ileri yaşlarda ve kilolu kişilerde görülen yüksek tansiyonun zayıflarda ve gençlerde de ortaya çıkabileceğini belirten Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm, bu kişilerdeki yüksek tansiyonun başka hastalıkların belirtisi olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Üzüm “On hipertansiyon hastasından ikisinin sebebi bilinen faktörlere bağlı değildir. Özellikle zayıf, hipertansiyon risk faktörleri taşımayan, ailede hipertansiyon öyküsü olmayan, genç yaşlarda ortaya çıkan veya aniden başlayan hipertansiyonda, ilaç tedavisine rağmen düşmeyen dirençli hipertansiyonu olan hastalarda, tansiyona yol açan altta yatan başka bir hastalığın varlığı araştırılmalıdır. Böbrek üstü bezi hastalıkları, tiroid ve paratiroid hastalıkları, büyüme hormon fazlalığı, obezite, uyku apne sendromu gibi durumlar tansiyonu yükseltebilir. Hormon hastalıklarına bağlı gelişen hipertansiyon bu grubun önemli bir kısmını oluşturmaktadır” dedi.