Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İçeriğinde C, B ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve magnezyum minarelleri barındıran beyaz lahananın bağışıklık sistemini güçlendirmesinden kanserden korumaya hatta sağlıklı zayıflamaya dek birçok faydası olduğunu söyleyen Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan “100 gramında 25 kalori bulunan beyaz lahana düşük kalorili sebzelerden. Özellikle çorba olarak tüketimi hem sıvı atımı sağladığı hem de tok tuttuğu için beyaz lahanayı diyetlerin vazgeçilmezi yapıyor. İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan beyaz lahananın selülit tedavinde bu rolü oldukça önemli” diyor.