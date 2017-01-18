Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihin en eski devirlerinden bu zamana kadar her alanda kullanılan eşek sütü, kozmetik alanında da kullanılıyor. İçerisinde bulundurduğu maddelerin nemlendirici etkisi ile cilt bakımında tercih edilen eşek sütü sabunu, özellikle kış mevsiminde soğuk havalardan kuruyan ve çatlayan ciltlere iyi geliyor. Eskişehir'de doğal sabun satışı gerçekleştiren Nedim Yurtsever, cildin özellikle soğuk havalarda ciddi zararlar gördüğünü dile getirdi.



“Kuruyan ciltlere karşı eşek sütü sabunu oldukça etkili”



17 yıldır sabunlarla uğraştığını belirten Yurtsever, “Kışın cildimiz çok fazla kuruyor genelde bu sorun var. Bizim bu sorunlara karşı önerdiğimiz birkaç tane çok etkili sabunlarımız var. Bunlardan birisi eşek sütü sabunu, diğeri kefir sabunu bir diğeri ise ballı sabunumuz cilt kurumasına karşı oldukça etkili. Tabi bu biraz cildin yapısına göre değişiyor. Genelleme yapamıyoruz. Birine iyi gelen diğerine iyi gelmeyebilir. Bunu kişinin denemesi lazım. Eşek sütü sabunu yaklaşık 1 yıldır piyasada. Egzama düşünülerek ortaya çıktı fakat kullanımda müşterilerden gelen geri dönüş şu şekilde oldu. Özellikle ciltteki lekelere karşı oldukça faydalı olduğunu dile getirdiler. Eşek sütü hepimizin bildiği gibi anne sütüne en yakın süt. Kleopatra’nın meşhur süt banyolarında kullandığı sütün eşek sütü olduğu söyleniyor. Oldukça olumlu sonuçlar alıyoruz. Eşek sütü zaten binlerce yıldır Anadolu insanının çeşitli hastalıklara karşı da kullandığı bir süt. Ciltteki lekelere, cilt kuruluklarına, egzamaya, hassas ciltlere rahatlıkla öneriyoruz” dedi.



“Kullanımı normal sabun gibi”



Eşek sütü sabununun kullanımı konusunda da bilgi veren Yurtsever, şunları dile getirdi: “Kullanımı da normal sabun gibi. Sabah-akşam onu kullanıyorsunuz. Başka sabun kullanmıyorsunuz karıştırmamak çok önemli. Belirli bir verim almak için süreklilik isteyen bir şey bu. Arada başka sabun kullanıldığında sürekliliğini kaybediyor. Kişiye göre günde 1 kere de kullanılabilir.” Vatandaşları piyasadaki ürünler konusunda da uyaran Nedim Yurtsever, eşek sütü sabununun 7.5 TL’den satışa sunulduğunu aktardı.