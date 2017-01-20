Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından aile hekimlerinin kullanımına sunulan 'hızlı antijen testi', İl Sağlık Müdürü Aytekin Kemik'in başkanlığında yapılan bir toplantı ile aile hekimlerine tanıtıldı. Son yıllarda antibiyotik tüketiminde gözle görülür bir artış olduğunun altını çizen Kemik, aile hekimlerini reçete yazarken daha duyarlı olmaya davet etti. Kemik, "Bakanlığımız gereksiz antibiyotik tüketiminin önüne geçmek için reçete takip sisteminin yanı sıra yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Ülke genelinde hizmet veren aile hekimlerine dağıtılacak hızlı antijen testi ile artık hekimler çok kısa süre içerisinde hastalığın etkeni olan bakteri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve etkin ilacı reçete edebilecekler. Burada amaç hem hastanın kısa süre içerisinde etkin maddeye sahip ilaca ulaşmasını sağlamak hem de deneme yanılma yönteminin önüne geçerek gereksiz ilaç tüketimini önlemek. Sizlerden istirhamım hastalardan gelen “Bana şu ilacı yazar mısın” talebinde bulunanlara, zaman ayırarak gerekli bilgilendirmeyi yapmanız ve bu tür etik olmayan isteklere karşı durmanız. Gereksiz yere reçete edilen ilaçlar, ülke ekonomimiz açısından çok ciddi kayıplara neden olmakta. Ekonomik kaybın yanı sıra bakterilerin direnç kazanması sebebiyle hastalarımızın iyileşme süreleri uzamakta ve maliyet artmakta” diye konuştu.



Hızlı antijen testlerinin toplum sağlığı merkezlerine dağıtımının yapıldığını ve önümüzdeki haftadan itibaren kullanılmaya başlanacağını kaydeden Kemik, yeni uygulama ile gereksiz antibiyotik tüketiminin önemli ölçüde önüne geçileceğini ve tüm hekimlerin bu konuda duyarlı davranacağına inandığını söyledi.Hızlı antijen testinin kullanımı konusunda katılımcılara sunum yapan Toros Devlet Hastanesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Havva Mendeş ise gereksiz antibiyotik kullanımının en fazla üst solunum yolları enfeksiyonları, özellikle de tonsilofaranjit ve faranjit hastalıklarına kullanıldığını belirterek, Bakanlığın uygulamaya koyduğu yeni tanı testi ile boğazdan alınan kültürün yaklaşık 5-6 dakikalık bir işlem ile hastada üreyen bakterinin tespit edilebileceği ve etkin ilacın hekim tarafından reçete edilmesinde büyük katkısının olacağını dile getirdi. Aile hekimlerine dağıtılacak testlerin kullanımının çok kolay olduğunu ifade eden Mendeş, enfeksiyona sebep olan bakterinin doğru tespiti ile doğru ilaç reçete etmede çok yardımcı olacak bir test olduğuna vurgu yaptı.