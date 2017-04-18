Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Eğer bu belirtiler varsa siz de bahar yorgunusunuz demektir. Baharda doğada meydana gelen değişikliklerin bazı kişileri daha fazla etkilediğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa “Eğer alerjik bir yapınız varsa, beslenmenize dikkat etmiyorsanız, hormonal problemleriniz, enfeksiyona bağlı bir hastalığınız varsa, stresli bir ortamda çalışıyorsanız, temiz hava almıyorsanız, sürekli ilaç kullanıyorsanız ve de en önemlisi hareketsiz bir hayatınız varsa, bahar yorgunluğuna zemin hazırlıyorsunuz demektir” dedi. Dr. Şenbursa bahar yorgunluğunun belirtilerini şöyle sıraladı:

“Omuz, sırt ve boyun ağrıları en sık rastlanan belirtilerdendir. Mutsuzluk, enerjik olamama, uyku hâli, konsantrasyon eksikliği, asabiyet, hafıza zayıflığı, aşırı sinirlilik hâli görülebilir. Aynı zamanda uyku problemleri de yaşayabilirsiniz. Bu dönemde mide problemleri de sık görülür. Aynı zamanda gaz, kabızlık ve ishal gibi düzensiz bağırsak hareketlerine bağlı sıkıntılar açığa çıkabilir.”



ÇÖZÜM

- Düzenli ve bol su için

- Vitamin takviyesi alın

- Stresten uzak durun, egzersiz yapın.

- Doğada uzun yürüyüşlere çıkın.