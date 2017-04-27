Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şeker hastalığı kandaki glikoz miktarının yükselmesi durumunda orta çıkan tehlikeli bir hastalıktır. Diyabet tanısı konulmuş olan herkeste, sık idrara çıkma, sürekli su içme isteği gibi olağan belirtiler gözükmeyebilir. Bu belirtilerin dışında şeker hastalarında farklı belirtilerde kendini gösterebilir. O belirtilerin ne olduğunu merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım…

İşte şeker hastalığının en az bilinen erken belirtileri…

Ciltte ortaya çıkan hassasiyet ve kuruluk

Şeker hastalığının en erken belirtileri arasında kandaki glikoz miktarının artması sonucunda ciltte meydana gelen değişimlerdir. Bu değişimler kuru, kaşınan ve hassasiyeti artmış bir cilde sahip olmanıza neden olur.

Kaşıntı ve kuruluk kimi zaman ellerde, kollarda ve bacaklarda da görülebilir. Eğer cildinizde sürekli olarak kuruma, kaşıntı ve hassasiyet varsa kan şekerinizi ölçtürmenizde yarar var.

Horlama



Horlama, hava yollarını tıkayan kasın rahatlamasıyla normal nefesin kesintiye uğramasından dolayı şeker hastalığının gelişiminde baskın bir rol olarak kabul edilebilir.

Horlama oksijenin akciğerlere girmesini zorlaştırarak glikoz metabolizmasını bozar.

İşitme problemi

İşitme problemleri de şeker hastalığının belirtileri arasında yer almaktadır. Duymak zor olduğu için televizyonun sesini yükseltmek zorunda kalmanız veya diğer insanlardan bir şeyleri tekrar etmesini istemeniz durumunda muhakkak doktorunuza danışın.