Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Hair Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, sağlıklı saç köklerinin alınacağı ense bölgesinin çok küçük kalması sebebi ile yeterince sağlıklı saç kökü elde edilemediğini belirterek, “Böyle durumlarda saç ekiminde yeni bir çözüm önerisi vücut, sakal, göğüs kıllarından sağlıklı kıl kökü elde etme yöntemidir. Bu yöntem ile tüm vücuttan sağlıklı kıl kökleri elde edilip ekilme yöntemi mega seans saç ekimidir” dedi.

Saç ekimi için başvuru yapanların en çok sorduğu sorunun tek seferde komple kellik bölgesinin kapanıp kapanmayacağı olduğunu söyleyen Günel, “Saç ekimi yaparken asıl amacımız sizin saç ekimi sonrası mutlu olmanızı sağlamaktır. Bunun için mega seans ile tüm sağlıklı vücut kıllarından kıl kökü elde etme yönünde yapmış olduğumuz çalışmalar sonuç vermiş olup, saç ekiminde devrim niteliğinde bir hizmete başlamış bulunmaktayız. Ense bölgesinde bulunan ve saç köklerini alacağımız donör bölgede de diğer tüm saç ekim merkezlerinden daha fazla kök elde etmekteyiz. Micro fue yöntemiyle saç alımı yaptığımız için daha önce görüşmüş olduğunuz tüm saç ekim merkezinin size söylediği saç kökü sayısından daha fazla saç kökü alımı ve ekimi garantisini de sunmaktayız” diye konuştu.



Saç ekiminde en önemli konunun maksimum sayıda saç ekimi yapmak olduğunu ve bunun da fue uzmanlığı ve tecrübesi anlamına geldiğini kaydeden Günel, “Fue konusunda en fazla saç kökü alma garantisi ve 6. ayınızda hiç kök alınmamış gibi görüneceği garantisini sadece Real Hair Center Saç Ekim Merkezi sunmaktadır. Ense bölgesindeki saç kılları yetersiz olan ve saç ekimi düşünen herkese 6 ay sonra isterlerse ense bölgesinden 2. seans saç ekimi yapılabilmektedir. Saç ekimi yapıldıktan 6. ay sonra ense bölgesi neredeyse daha önce hiç kök alınmamış hale dönecektir. Üstelik bazı kişilerde aynı ense bölgesinden 3. seans saç ekimi dahi yapılabilmektedir. Üstelik tüm işlemler hastane ortamında yapılmalı, tam teşekküllü bir hastane dışında saç ekimi operasyonları yapılmamalıdır. Çünkü hayatınız saçlarınızdan daha önemlidir. Artık istediğiniz gibi saçlara ulaşmış ve sorun ortadan kalkmıştır” dedi.