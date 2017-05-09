Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Sabri Ülker Vakfı 4. Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’nde yeme davranışlarının sağlığa etkileri ele alındı. Conrad Istanbul Bosphorus Otel’de düzenlenen zirvede dünyaca ünlü bilim insanları, yeme davranışının kazanılmasında çevrenin rolü, çocukların yeme davranışlarını etkileyen faktörler gibi konulara açıklık getirdiler. Zirvenin konuşmacılarından Purdue Üniversitesi Beslenme Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Richard Mattes, gıda tercihlerimizin oluşmasında tat alma, görme, koku gibi duygusal uyarıcıların etkili olduğunu söyledi.

Colorado Üniversitesi Pediyatri ve Tıp Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. James Hill ise, obezitenin bir problem değil belirti olduğuna dikkat çekerek, insanların sağlıklı davranışlar ve alışkanlıklar edinerek çevreye “direnme” yollarını keşfedebileceğini vurguladı.

Zirvede ayrıca, sağlık iletişimi konusu da önemli bir gündem maddesiydi. Bu alanda Türkiye’nin deneyimli akademisyenlerinden Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Bülent Çaplı’nın moderatörlüğünü üstlendiği “Sağlık İletişimi Paneli”nde, Amerikalı Stratejist Sylvia B. Rowe, The Independent gazetesi eski bilim editörü Steve Connor ve gazetemiz sağlık editörü Ziyneti Kocabıyık konuşmacı oldu. Kocabıyık beslenmenin, medyanın 365 gün boyunca en sevdiği konulardan biri olduğuna dikkat çekerek beslenme, obezite ve diyet haberlerinin, çağımızın hastalığı kanseri bile geride bıraktığını açıkladı.