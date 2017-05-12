Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksu Vital Ar-Ge Merkezi’nden Ömür Çalşimşek, karadutun faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çalşimşek, Anadolu’da yetişen dut ağaçlarının yüzde 95’i morus alba, yüzde 3’ü ise morus rubra olduğunu belirterek “Anadolu’da yetişen dut ağaçlarının yüzde 95’i morus alba, yüzde 3’ü ise morus rubra’dır. Yani Türkiye’de çok az bulunur. Bitkinin meyvelerinde önemli bir antioksidan grubu olan antosiyanin, N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn ve Zn mineralleri ve organik asitler içermektedir.Türkiye’de meyveleri ağız yaraları için kullanılmaktadır. Yine başka bir kullanım şekli de boğaz ağrısıdır. Bademcik iltihabının giderilmesinde, özellikle çocuklarda pamukçuk olarak bilinen ve Candida türü mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonunda doğal bir ürün olmasından dolayı tercih edilir” dedi.



Meyvelerinin çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida türleri üzerinde etkisinin gözlendiğini belirten Çalşimşek, “Ayrıca meyvenin etkisiyle ilgili yapılan bir klinik çalışmada yüksek demir içeriğine bağlı olarak hemoglobin düzeyinin arttığı gözlenmiştir. Bebeklerde, çocuklarda ve ergenlerde sıkça rastlanan anemiye karşı kullanılabileceği belirtilmektedir” diye konuştu.

Çalşimşek karadut ile ilgili şunları belirtti: ”Morus Nigra tüm dünyada 100’den fazla varyantı olan bir ağaç türüdür. Yunanlı ve Romalı yazarların birçok eserinde karaduttan bahsedilmektedir. Efsaneye göre Piremus ve Tisbe adlı iki sevgili bu ağacın altında ölmüştür. Meyveler rengini Piremus’un kanından almış, Tisbe’nin gözyaşları ise ağacın yapraklarına karışmıştır. Karadut meyvesinin lekesi normalde çıkmaz ama ele sürülen meyvenin lekesi meyvenin yapraklarını elinize alıp ovuşturduğunuzda leke yok olur. Yani Piremus’un kanını Tisbe’nin gözyaşları siler. Morus latince gecikme anlamına gelen Mora kelimesinden gelir. Çünkü en geç çiçek açan bitkilerdendir. Hatta bu yüzden ağaçların en akıllısı olarak da nitelendirilmiştir”.