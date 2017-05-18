Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastalıkların ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerini araştırdığı çalışmalarında kanseri durdurma ve tedavi altına alma yöntemlerini keşfeden Uzm. Dr. Elif Güveloğlu, tedavi yöntemlerini Akasya Sohbetleri’nde anlatacak.

İnsan vücudundaki DNA tamiri sayesinde kanserleşen hücreleri normale çevirme, bağışıklık sistemini güçlü tutarak kanseri durdurabilme yöntemlerini mercek altına alacak olan Güveloğlu, kanserle ilgili tüm endişelerinizi gidermeye çalışacak. “Bitkilerle tedavi” olarak bilinen fitoterapi yöntemleriyle yüzlerce hastanın tedavisinde başarıyı yakalayan Elif Güveloğlu, doğru beslenme yöntemlerini paylaşarak kansere kalkan oluşturmanıza yardımcı olacak.

Uzm. Dr. Elif Güveloğlu kimdir?

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Güveloğlu, 9 Ocak 1971 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Güveloğlu, 2001-2006 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü’nde patoloji ihtisası yapıp “uzman doktor” unvanını aldı. 2011 yılında da Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde ‘fitoterapi’ (bitkisel tedavi) üzerine yüksek lisans yaptı. Güveloğlu yıllardır bitkisel ilaç tedavilerinin bilinçli şekilde, mutlaka konunun uzmanı doktorlarca yapılması gerektiğinin Türkiye’deki savunucularından olmuştur ve gerektiğinde reçetelerine, tedavi amaçlı olarak yasal tıbbi bitkiler, bitkisel ilaçlar ve bitki özleri de yazmıştır. Kanser İyileşir ve Hastalıklar Öğretmendir isimli kitapları olan Güveoloğlu İstanbul’da kendi ofisinde danışanlarına hizmet vermektedir.