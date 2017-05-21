Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaya geldiğimiz andan itibaren tükettiğimiz, yeterli ve dengeli beslenmede rolünün ne kadar büyük olduğu sıkça anlatılan süte gereken önemi vermiyoruz. Süt, başta gelişme çağındaki çocuklar olmak üzere 7’den 70’e herkesin vücudu için lüzumlu olan bütün besinleri dengeli olarak içinde bulunduran, vazgeçilmez tek besin kaynağı olarak ifade ediliyor. Büyüme ve gelişmenin temel yapı taşlarını içeren, vücudun birçok hayati fonksiyonunu gerçekleştirmesini sağlayan kalp, sinir ve kas hücreleri için vazgeçilmez unsurlara sahip olan süt, kalsiyumun yanı sıra potasyum, fosfor ve proteinle birlikte A, B, C, D, E, K vitaminlerini ihtiva eder. Bebeklerin gelişiminden sağlıklı yaşlanmaya kadar, saç ve tırnak sağlığına kadar birçok etkisi bilinen süt tüketiminde ne yazık ki dünyanın çok gerisindeyiz. Ülkemizde yılda sadece 30 litre süt tüketiliyor. İşlenmiş ve paketlenmiş süt tüketimi ise kişi başına sadece 11-13 litre seviyesinde. Avrupa ülkelerinin pek çoğunda ise işlenmiş içme sütü tüketimi yıllık kişi başına ortalama 94 litre seviyesinde. Kişi başına toplam süt tüketimi ise 150-200 litreyi buluyor. Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Güven, “Süt, insanlar için mükemmele yakın besinlerden. Tüketimin mutlaka artırılması gerekiyor” dedi. 21 Mayıs tarihi, sütün önemini anlatmak ve tüketimini artırmak amacıyla 1956 yıında Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından Dünya Süt Günü olarak ilan edilmişti.

Sütün faydaları

¥ Hücre dokusu oluşturur, yaraların iyileşmesini hızlandırır.

¥ Dişleri korur, çürükleri önler.

¥ Saç ve tırnak oluşumunda rol alır.

¥ Kanın çabuk pıhtılaşmasını sağlar.

¥ Kasları güçlendirir.

¥ Kemikleri sertleştirir.

¥ Boy uzamasında etkilidir.

¥ Kronik bronşiti önler.

¥ Kemik erimesini önler.

¥ Beynin gelişim ve

çalışmasında faydalıdır.

Geleceğin mühendisleri sütün önemini anlattı

Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm öğrencileri Çankırı Merkez Atatürk İlkokulunda derslere girerek minik öğrencilerine sütün önemini anlattılar. Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Aydemir nezaretinde okula gelen öğrenciler üçerli gruplar hâlinde sınıflara girerek bir ders saati boyunca sunum eşliğinde sütün faydalarını, beslenmedeki önemini anlattı. Dersin ardından üniversiteli öğrenciler minik öğrencilere süt dağıtımı gerçekleştirdiler ve birlikte oyunlar oynadılar. Aydemir, “Süt tüketiminin artırılması, süt içme alışkanlığının kazandırılması için etkinlikleri daha da artırmalıyız. Her yaşta süt tüketiminin önemi vurgulanmalı” dedi.