Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Diş Hekimi Ahmet Selvi, ramazan ayında ağız kokusunu önlemek için dişlerin yanı sıra dilin de fırçalanması gerektiğini söyledi.Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında oruç tutanların beslenme alışkanlıklarının değiştiğini kaydederek, 24 saat içinde öğün sayısının 2'ye düştüğünü söyledi.Özellikle bu yıllarda ramazanın uzun günlerin yaşandığı yaz sezonuna denk geldiğini anımsatan Selvi, sahur ve iftar arasındaki sürenin fazla olması gibi etkenlerin ağız sağlığı için riskler oluşturduğunu, ağız ve diş bakımının bu süreçte daha büyük önem taşıdığını vurguladı.Selvi, kişilerde oruçla birlikte açlığa bağlı ağız kokusunun geliştiğini ifade ederek, vatandaşların ramazan ayında sosyal ve iş hayatını da devam ettirdiği için ağız kokusu konusunda çok rahatsız olduğunu aktardı."Ağzının kokması kişide ciddi rahatsızlık uyandırmaktadır. Oruçlu olduğu için bunu herhangi bir şey yiyerek bastıramamaktadır." diyen Selvi, ağız kokusunu engellemenin yollarını anlattı.

Oruçluyken ağız kokusunu engellemenin 6 yolu

Selvi, ağızda bakteri plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için dişlerin iftar ve sahurdan sonra mutlaka fırçalanması gerektiğini belirterek, diş ipi kullanılması tavsiyesinde bulundu.Dişlerle birlikte dilin de mutlaka fırçalanması gerektiğini vurgulayan Selvi, "Yapılan araştırmalar, dişleri fırçalayarak ağız kokusunun yüzde 20'sinden dil fırçalayarak ise ağız kokusunun yüzde 80'inden kurtulunacağını gösteriyor." diye konuştu.

Selvi, ramazan ayının yaz aylarına denk geldiği için özellikle soğuk gıdaların tüketildiğini belirterek, ancak bilinmeyen bir şey olduğunu, soğuk suyun ağız kokusunu artırdığını, soğuk gıdalardan uzak durarak ılık gıdaların tüketilmeye çalışılması gerektiğini ifade etti.Sahurlarda özellikle kahvaltılık tüketildiğini anımsatan Selvi, sucuk, pastırma ve benzeri baharatlı-sarımsaklı gıdalardan uzak durulması önerisinde bulundu.Selvi, "Bu ay boyunca yemek alışkanlığına bağlı olarak öğlen ve akşam saatlerinde mide öz suyu salgılanır. Bu da ağız kokusu yapar. Bu nedenle öğlen ve akşam saatlerinde iletişimde bulunulan kişilerle biraz daha uzak mesafeden konuşmak daha iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Yaz olması nedeniyle özellikle iftarda sıvı tüketiminin arttığını dile getiren Selvi, iftarda ve sahurda yeşil çay, ada çayı gibi aromalı organik içeceklerin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.