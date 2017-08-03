Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depresyonun daha çok kışın ve kapalı havalarda görüldüğü düşünülmesine rağmen yapılan son araştırmalar, insanların yazın da depresyona girebileceğini ortaya çıkardı. Yaz aylarında sıcak ve güzel havaların tadını çıkarmak yerine dikkat dağınıklığı yaşamak, hiçbir şeyden keyif alamamak, yorgunluk, işleri erteleme ihtiyacı, kendisine ve çevresine olumsuzluk duygularıyla bakmak, uykusuzluk ve iştahsızlık gibi belirtiler yaz depresyonuna işaret ediyor olabilir.

Yaz depresyonuna girmemek ya da hafif atlatmak için öncelikle hayat tarzı düzenlemelerinin yapılması gerektiğini söyleyen Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Psikoloğu Yelda Öge “Yaz ayları bunun için son derece elverişli bir dönemdir. Yaz aylarında yapılabilecek keyifli etkinliklere odaklanmak, hobi edinmek, iyi uyumak, karbonhidrat yerine sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek depresyonu azaltmak için yapılabilecek faaliyetlerdir” dedi.