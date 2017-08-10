Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenilketonüri başta olmak üzere bazı nadir hastalıkların tedavisinde kullanılacak üç yetim jenerik ilaç, Türkiye’den 25 ülkeye ilaç ihraç edilecek. Yerli ilaç firması TRPharm ve nadir hastalıklar için yenilikçi ilaçlar geliştiren İsviçre firması Dipharma Türkiye ve Orta Doğu’da üretilecek üç yetim jenerik ilaç için bölgesel bir ticari, imalat işbirliği anlaşması imzaladı. Bu önemli iş birliği ile nadir hastalıklar olarak tarif edilen ve genetik hastalıklar olan Fenilketonüri (PKU), Gaucher Hastalığı ve Herediter Tirozinemi Hastalığı için tedavi alternatifi sunulacak. Bu ürünler Türkiye, Körfez Arap Ülkeleri ve diğer Orta Doğu ülkelerinde TRPharm tarafından ruhsatlandırılmalarının ardından piyasaya verilecek. Bu hastalıklardan etkilenen hasta sayısı at olmasına rağmen, hastalar ve çevreleri üzerindeki etkisinin büyük olduğunu söyleyen TRPharm Genel Müdürü Mehmet Göker, hastaların en önemli problemlerinin ilaca erişim olduğunu vurguladı.