Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık İSTANBUL

Amerikalı Dr. James DiNicolantonio “The Salt Fix” kitabında tuz tüketiminin sınırlandırılmaması ile ilgili olarak ortaya attığı iddialar bilim dünyasını karıştırdı. Dr. DiNicolantonio kitabında, az oranda tuz kullanarak beslenmenin kemiklerin güçsüzleşmesine ve hafıza kayıplarına sebep olduğunu, yüksek tuz oranlı beslenmenin ise diyabet gibi hastalıkların düzelmesine yol açtığını iddia ediyor. Ve “tuzu azaltma çağrılarına kulak tıkayın” diyor.

DSÖ GÜNDE 6 GRAM DİYOR

Dünya Sağlık Örgütü sağlığın korunması için günlük tuz tüketiminin 6 gramla sınırlandırılması gerektiğini söylüyor. Ezber bozacak kitapta savunulan görüşlerle ilgili olarak Prof. Dr. Siren Sezer’den konuyu değerlendirmesini istedik. Sezer, sağlıklı bir diyette alınması gereken tuz miktarının günde 6-8 gram olduğunu, tuzsuz gıdalarla bunun 3 gramını aldığımızı ve yediklerimize biraz daha tuz eklediğimizde olması gereken günlük miktara ulaştığımızı söylüyor. Yüksek tuz tüketiminin hastalarda obeziteyi, kalp ve damar hastalıklarını, diyabeti kötüleştirdiğini böbreklere hasar verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Sezer “Ailede genetik riski bulunmayan sağlıklı kişilerde tuz kısıtlaması yapmasını zaten istemiyoruz. Çok ciddi tuz kısıtlamalarını bilinen hastalığı olan kişilere tavsiye ediyoruz. Çünkü aşırı tuz tüketimi bu hastalıkları ağırlaştırır, protein kaçağına sebep olur, ilaçların emilimini azaltır. Hastaların kesinlikte tuz kısıtlaması yapmaları gerekir” diyor.

ÇOK TUZ AZ KİLO MU?

Kitapta yer alan tuz kısıtlamasının kaldırılması diyabeti ve obeziteyi engeller şeklindeki görüşün bilim dünyasında tartışıldığını söyleyen Prof. Dr. Sezer, “Hayvan deneylerinde tuz tüketiminin artırılmasının insülin direncini düşüreceğine ilişkin çalışmalar yapılıyor. Bunun da diyabet gelişimi ve şişmanlığın engellenmesi üzerinde olumlu etkilerin olacağı düşünülüyor. Ancak henüz elimizde kesin bir sonuç yok” diyor.

14 grama zor çektik

Tuzu kararında tüketmek gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Siren Sezer “Sağlıklı kişiler tuz tüketebilir. Kitaptaki tavsiyeler bizim ülkemiz için uygun değil. ABD’de günlük 8-9 gram, Avrupa’da 6 gram, bizde bunun 3 katı tüketiliyor. 16 gramı birtakım tedbirlerle 14 grama zor çektik. Durum böyleyken ‘tuz tüketimini sınırlamayın’ demek Türk toplumu için geçerli değil. Biz zaten normalin üzerinde tüketiyoruz” ifadelerini kullandı.