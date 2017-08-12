Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Medicana Hastanesi Hekimlerinden Psikolog Begüm Çayır, çizgi filmlerin çocuklar üzerinde oluşturduğu etkileri değerlendirdi. Çayır, "Televizyon ve çizgi filmlerin olumsuz etkilerden bazıları şunlardır; çocuğun okula karşı isteksizliğini arttırıyor, okuma alışkanlığının körelmesine sebep oluyor. Örneğin ortalama 3-4 saat televizyon izleyen çocukların dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu yaşanması yüksek olasılıktır" dedi.

BESLENMEYİ DE ETKİLİYOR

Televizyon izlememenin çocukların beslenme alışkanlıklarını etkilediğini belirten Çayır, "Televizyonlarda, çizgi filmlerde, reklamlarda, dizilerde, sinemalarda, hazır yiyecekler, fast-food, bisküviler ve çikolatalar çocukların dikkatini ve ilgisini çekiyor. Çocuklar bunları görünce anne babalarından istiyor. Aileler de çocukların bu taleplerini yerine getiriyor. Böylece beslenme açısından da çocukların alışkanlıklarını olumsuz yönde etkiliyor" ifadelerini kaydetti.

İLETİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Çocukların, çizgi filmlerdeki kahramanları idealize edip kendilerini temsil ettiklerini söyleyen Begüm Çayır, "Erkek çocukları daha çok güç ve kahraman yönünü tatmin eden çizgi filmler, kız çocuklarının ise beğenilme ve ilgi görme yönlerini etkileyen çizgi filmleri izlediklerini çok fazla görüyoruz. Ayrıca çok fazla çizgi film izleyen çocuklar gördükleri kahramanları çok fazla özdeşleştirip benimsiyorlar. Bunları biz oyunlarında ve resimlerinde görüyoruz. Örneğin çocuklar kendi başlarına bir dünya oluşturup, o dünyaya hiç kimseyi almadan tek başlarına sosyal fobi ile oyunlar oynuyorlar. Anne babalarla iletişim kurmuyorlar. Akranları ile iletişim kurmuyorlar. Bu da kendilerini olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu.

HAYALLE GERÇEĞİ AYIRT EDEMİYORLAR

Çayır, çizgi filmlerin etkisinde kalan çocukların gerçek hayatlarında hayal ile gerçeği ayırt etmekte zorlandıklarını belirtip, "Çocuklar televizyonlarda çizgi filmlerde gördükleri kahramanlarla birlikte yaşadıkları şeyin hayal mi, gerçek mi olduğunu ayırt edemiyorlar. Örneğin arabadan arabaya atlayan adamlar ve kahramanlar gören çocuklar aynı şekilde gerçek dünyada da bunları yapmaya başlıyor. Kapıların üzerinden koltukların üzerinden atlamaya, uçmaya ve zıplamaya çalışıyorlar. Kendilerine ne kadar zarar vereceklerini tahmin edemiyorlar" dedi.

ŞİDDETİ TETİKLİYOR



Şiddet içerikli program izleyen çocukların anne-babalara ve büyüklerine karşı şiddet uyguladıklarını vurgulayan Çayır, "Şiddet içerikli televizyon programları, çizgi filmler, sinemalar ve diziler izleyen çocukların kendi akranları oranla daha çok şiddete meyilli olduğu, aynı zamanda anne babalara karşı, büyüklere karşı ve öğretmenlere karşı bu şiddeti uyguladıkları, asabi oldukları, gergin oldukları ve hırçın olduklarını gözlemliyoruz" açıklamasında bulundu.

YERLİ ÇİZGİ FİLMLER İZLETİN

Çayır, anne-babalara çocuklarına yerli yapım çizgi filmler izletmelerini tavsiye edip şunları söyledi:

"Özellikle kendi kültürlerini anlatan çizgi filmlerini çocuklarına izletmeleri izin vermelerini tabi ki tavsiye ediyoruz. Çünkü farklı kültürden çizgi filmler, sinemalar, filmler ve diziler izlenildiği zaman çocuklar farklı şeyler öğrenebiliyor. Kültürümüzün dışına çıkıyor. Sonrasında da farklı sıkıntı ve problemlerle geri dönüş oluyor."