Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vücudun iskelet sisteminde omurga kemiklerinin çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.Ali Şahabettinoğlu, “Omurga kemikleri kas ve bağ dokularıyla birlikte vücudu taşır, baş ve gövdenin hareket etmesini sağlar. Koruyucu işleve de sahip olan omurga, içinde bulunan omuriliği korur ve sinir köklerinin zarar görmesini engeller. Omurlar arasında bulunan diskler ise omurganın dayanıklı, hareketli, zorlanmalara karşı dirençli ve esnek olmasını sağlar. Bu disk denilen yapıların yoğun jöle kıvamındaki çekirdeği bazen etrafını saran kılıfı yırtarak bazen de bu kılıfla beraber esneyerek omurlar kemikleri arasından taşıp fıtıklaşır. Fıtıklaşan yani dışarı taşan disk, omurilik kanalı içinden yada arka-yan tarafından geçen sinirleri sıkıştırır ve bel fıtığı hastalığı kendini belli eder” dedi.



Bel fıtığının en önemli belirtisinin bel veya bacak ağrısı olduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, her hastanın şikayetinin farklı olduğunu söyledi. Şahabettinoğlu, “Ağrı ile birlikte bacakta uyuşma, bel hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Öksürme, hapşırma, uzun süreli oturma, otomobil kullanma, öne doğru eğilme gibi hareketlilikler ağrıyı arttırır. Çoğu vakada, hastanın görünümü, hastanın ifadeleri ve basit bir muayene teşhis koydurabilir. Ama hastalığın şeklini belirlemek ve olabilecek diğer hastalıklardan ayırt etmek için laboratuvar tetkikleri ve MR gerekir. Bazen ise bel fıtığıyla beraber altta yatan ciddi başka bir rahatsızlığın tespitinin ve tedavisinin gecikmemesi için çok titiz ve özenli bir değerlendirme yapılması gerekir” diye konuştu.



Kötü duruş, kondisyon eksikliği, sırt-bel-karın kaslarının güçsüzlüğü, aşırı kilo ve sigara içmek gibi kişisel faktörlerde bel fıtığını tetiklediğini belirten Şahabettinoğlu, “Ev ve iş hayatındaki mükemmeliyetçiliğin yada memnuniyetsizliklerin, baskıların, monotonluğun depresyona yol açabilir. Bu durumda bazı hastalarda tedaviye psikolojik desteğin de eklenmesi gerekir” dedi.Bel fıtığı tedavisinde uygulanan manuel terapi(elle tedavi) ile oldukça başarılı sonuçlar alındığını ifade eden Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Haftada 2 kez yapılan tedavinin yaklaşık olarak 2-10 seans sürüyor. Rahatsızlık olan bölgeye bir takım bastırma, döndürme, germe ve esnetme manevraları yaparak iyileşme sağlanıyor” şeklinde konuştu.

