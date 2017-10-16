Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zayıf olmak, ince görünmek, fit bedene sahip olmak... Gerek sosyal medya gerekse moda endüstrisinin de etkisiyle, son yılların en fazla kullanılan deyimleri... İnsanlar, sosyal medyada paylaşacağı fotoğraf kötü çıktı diye burun ve yüz estetiği yaptırıyor, mide küçültme ameliyatlarıyla 80-90 kilo veriyor. Üstelik bunu yapanlar geçimini görüntüsüyle sağlayanlar da değil. Komşumuz, arkadaşımız, tanıdığımız. Evet, fazla kilo uzmanların saymakla bitiremediği birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Kilo kaybı başladığında ise birçok olumsuz değerin ortadan kalktığını; yine konunun uzmanları, bilimsel gerçekler ışığında ifade ediyor.

Sağlık yönünden etkisi kesin... Peki psikolojik etkisi? İşte bu etki aslında psikolojik rahatsızlıkların sebep olduğu olumsuzlukları da ortadan kaldırdığı için en az bedensel rahatsızlıklardaki etkisi kadar önemli. Birincisi, kadın-erkek fark etmeden, kilo veren herkes görüntüsünden memnun hâlde aynaya bakabiliyor. Bu moralle dışarı çıkabiliyor, sosyal hayata daha fazla katılıyor ve morali daha dü yükseliyor. Herhangi bir mağazaya girmeye kalktığında dahi sık sık karşılaştığı “Bizde büyük beden yok efendim” sözleriyle karşılaşmıyor, o mağazaya girip standart bedeni deniyor ve alıyor.

Psikolojisi düzeldikçe kendini daha işe yarar hissediyor, işinde daha fazla başarılı olup, daha hızla ilerliyor.

Yetenekleri yüksek olduğu hâlde, kilolu olduğu için kabul edilmediği iş yerine yeniden başvurduğunda, bu kez kabul ediliyor.

Eskiye göre daha pozitif olduğu için evi, ailesi, arkadaş çevresi ve sosyal çevresiyle ilişkilerini geliştiriyor, daha mutlu oluyor...