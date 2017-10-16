Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ergenlik dönemi, dikkat edilmediği takdirde hem kız hem de erkek çocuklar için ileride onarılmaz psikolojik rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Bunlardan en önemlisi de korku ve içe kapanık olma hâli. Hijyen ürünü markası Orkid, genç kızların ergenlik dönemine dair bir araştırmaya imza attı. Buna göre, genç kızların yüzde 86’sı başarısızlıktan ve yargılanmaktan korktuğu için yeni bir şey denemekten kaçınıyor. Bu korkuyla başlayanların yüzde 59’u ise zaten başarısız oluyor. Araştırmaya göre, 16-24 yaş arası genç kızların en büyük korkusu topluluk önünde konuşmak. 10 kızdan 6’sı yaşadığı bir başarısızlığın sonrasında bir daha o şeyi denemiyor. Yine 10 kızdan 8’i başkalarıyla rekabetten korkarken, bir o kadarı mükemmel olma baskısıyla başaramadığını söylüyor. Kızların yarısından fazlası en büyük başarısızlık korkusunu okulda yaşıyor ve teşvik bekliyor.