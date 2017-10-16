Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grip ile soğuk algınlığının birbirine karıştırıldığını kaydeden Köksal,“Özellikle son birkaç haftadır gribal enfeksiyonlarda sadece grip de değil, solunum yolu enfeksiyonlarında da bir artış olduğu dikkatimizi çekiyor. Griple soğuk algınlığı birbirleriyle çok karıştırılır. Soğuk algınlığı mevsimine girmiş bulunuyoruz. Yani solunum yolu enfeksiyonlarını artık ilkbahara kadar çok göreceğiz. Bunun bir çok çeşidi var. Bir insan bir soğuk algınlığı mevsimi boyunca birkaç kere hasta olabilir. Neden böyle olur, çünkü solunum yolu enfeksiyonu yapan çok sayıda etken var. Grip etken, Influenza dediğimiz grip etkeni sadece bir kere görülür. Ancak nezle dediğimiz veya diğer solunum yolu enfeksiyonu yapan virüslerde kişileri enfekte edebilir. Burada bir sorun yok herkes geçirebilir” dedi.



Gribin ölümcül seyredebileceğine dikkat çeken Köksal, “Özellikle gribin yani Influenzanın altını çizmek istiyorum. Gerek nezle gerekse diğer virüsler hastanın yaşamını tehdit edecek bir boyutta değil. Halk arasında yedi gün yatarsam ya da ilaç alırsam düzelir bu böyle. Grip öyle değil. Grip ölümcül seyredebilir. Çünkü grip virüsün yapısı itibariyle sadece solunum yollarında kalmıyor. Üst solunum yollarında kalmıyor alt solunum yollarına da inerek zatürre yapıyor. Bu da ölümcül seyredebiliyor. Özellikle risk grubu dediğimiz kişiler gebeler, 65 yaşın üzerindeki kişiler, kalp hastaları, kronik akciğer hastaları, şeker hastaları, ve kronik diğer hastalığı olanlarda, bağışıklık sistemi bir şekilde bozulmuş olanlarda maalesef çok kötü seyir gösterebiliyor. O nedenle soğuk algınlığı mevsiminin başında iken grip aşılarımızı yaptıralım ve grip olmayalım. Grip aşılarımızı yaptırırken özellikle risk grubunun zatürre aşılarını da yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü gribin sonu zatürre. Zatürre de son derece tehlikeli bir hastalık. Aşısı varken aşı ile korunmak mümkünken neden hasta olalım ? neden sağlıklı yaşamayalım ? O nedenle başta risk grubu olmak üzere herkes grip aşısını yaptırabilir. Sağlık çalışanları çok önemli çünkü sağlık çalışanları iki bakımdan aşılarını yaptırmalılar. Birincisi kendi sağlıkları için çünkü biz hasta olursak hastalarımıza hizmet veremeyiz, ikincisi biz hasta olursak hastalarımıza bulaştırırız. O nedenle sağlık personelinin aşılanması bir adım daha öne çıkıyor” diye konuştu.

