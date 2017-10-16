Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zion Psikiyatri Akademisinden Psikiyatrist Onur Okan Demirci, azarlamak, bağırmak, vurmak, susturmak, tutarsız davranmanın çocuğa saygısızlığın göstergesi olduğunu belirterek, “Her ana-baba çocuklarına saygı göstermeyi öğrenmelidir. Her çocuk ayrı bir birey olarak ele alınıp, fikirleri sorulmalı ve fikirlerine saygı gösterilmelidir” dedi.Çocukla ilgilenmek ve zaman ayırmak gerektiğini kaydeden Onur Okan Demirci, “Birlikte geçirilecek zaman nicelik değil, nitelik olarak önemlidir Birlikte çocuğun hoşlanacağı faaliyetler yapılabilir. Çocuğun kendine güvenmesini istiyorsa önce anne-baba çocuğa güvenmelidir Çocuğun çabasını övmeli ve yüreklendirmelidir. Cesaretlendirme çocuğun kendini değerli algılayabilmesi için çok önemlidir. Cesaretlendirme çocuğu olduğu gibi kabul edip, kendi olduğu için değer vermedir. Çocuğun kendini güvenli hissedebilmesi için, en azından sevildiğini bilmesi ve sevmesi gerekir” şeklinde konuştu.