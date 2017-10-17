Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Her 4 kişiden birinin kansızlık problemi yaşadığını söyleyen Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Özer “Bütün kansızlıkların yarısı demir eksikliğine bağlı kansızlıktır. Demir eksikliği olan kişilerin yüzde 62’sinde mide bağırsak sisteminde bir patoloji vardır. Bu yüzden kansızlık şikâyeti olanların bu durumu ciddiye alarak hekime başvurması gerekir” dedi. En önemli demir kaynağının kırmızı et olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özer “Kansızlık beraberinde üşümeyi, halsizliği, egzersizde azalmayı getiriyor. Maalesef biz hekimler olarak bu tabloyu çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Kansızlığın temelinde mide ve bağırsak kanserleri yapabilir. Sebebini ortaya koyduktan sonra kansızlığı mutlaka tedavi etmek gerekir” dedi.