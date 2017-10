Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Obezitenin küresel bir sağlık problemi hâline geldiğini söyleyen Opr. Dr. Murat Üstün, tıp dünyasının prestijli dergilerinden New England Journal of Medicine’de yayınlanan geniş çaplı bir araştırmanın dünya nüfusunun yüzde 10’unun obez hâle geldiğini ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye’de yapılan çalışmalarda bilimsel tanımlara uygun obez sayısının 3 milyona ulaştığı belirtildi. Bu rakamın 1 milyon 800 bini ise 18 yaşın altındaki çocuklar. Bütün dünyada obezitenin en çok çocuklar ve düşük gelir grubundaki ülkeler arasında arttığına dikkat çeken Dr. Üstün “1980 yılından bu yana düşük ve orta gelirli 70’den fazla ülkede obezite sıklığı 2 katına çıkmış durumda. Erişkinlerle kıyaslandığında obezite çocuklar arasında daha az görülse de, çocukluk çağında obezite oranlarının artışı birçok ülkede erişkinlerden yüksek. ABD’de çocukların yüzde 13’ü obez” dedi.

EVDE YEMEK HAZIRLANMIYOR

Obezitenin en önemli sebebinin “kalori bombası yiyecekler” olduğuna işaret eden Dr. Üstün, “Gıda devleri, ucuz, yüksek kalorili ve besin değeri düşük fast food ürünleri, gazlı-şekerli içecekleriyle dünyanın her yerini ahtapot gibi sardı. Bu kalori bombası yiyecek ve içeceklere kolay erişim, porsiyonların büyümesi, insanların evde yemek hazırlamak yerine dışarıda yemeyi veya yemek sipariş etmeye yönelmesi insanları obez hâle getirdi” dedi.

ŞİŞMANLIKTAN 4 MİLYON KİŞİ ÖLDÜ

Obezitenin ölümcül hastalıklara yol açan en önemli risk faktörü olduğunu ifade eden Dr. Üstün, şişmanlığın diyabet, kalp-damar hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları ve bazı kanser türleri için risk faktörü olduğunu hatırlatarak, obezite yaygınlaştıkça bu hastalıkların da tırmandığına işaret etti. Dr. Üstün “2015’te dünya çapında 4 milyon ölüm obeziteyle ilişkilidir” diyerek “Koruyucu önlemler konusunda her gün bir adım ileri gidilse bile, bu nesilde tüm dünyada 100 milyonun üstünde çocuğun hayatları boyunca diyabet ve kalp hastalıkları gibi kiloyla ilişkili hastalıklarla boğuşacağı ve daha erken hayatını kaybedeceği üzücü bir gerçek” dedi.