Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarda alerjiye yol açan akarlar, astımın en büyük sebebi olarak gösteriliyor. TGRT FM’e konuşan, Türkiye Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. İlhan Özbek, “Alerji denince ilkbahar hatırlanır, ancak sonbahar okul gibi kapalı yerlerde daha fazla vakit geçirilmesi, ağaçların yapraklarının dökülmesi, artan hava kirliliği, giyilen kıyafetlerin daha kalın ve tüylü olması, kalorifer ve sobaların yanması sebebiyle ortamdaki tozu artıyor. Artan toz ise tozla taşınan akarları önemli bir tehlike haline getiriyor. Çocuklarda alerjiye yol açan ev akarları dediğimiz mite’lar astımı tetikliyor.’ dedi.

Çocuklardaki astımın sebebi alerji ve mitelar..

Opr. Dr. İlhan Özbek “Ev tozu akarları ancak mikroskopla görülebilen, 0,1-0,5 mm çapında küçük canlılar. Özellikle yattığımız ve oturduğumuz yerde yaşayan akarlar 20-30°C sıcaklık, %60-70 arası nemli ortamlarda hızla ürer. Deriden dökülen ölü hücrelerle beslenen, yatak, yorgan, yastık, halı ve kumaş kaplı mobilyalarda yaşayan akarların dışkıları ev tozlarına karışır ve soluma yoluyla insana geçer. Her 10 kişiden birinde görülen ev tozu alerjisi, alerjik bünyeli kişilerde, hapşırma, kaşıntı, döküntü, öksürük, boğaz kaşıntısı, gözlerde akıntı-kaşıntı ve rahat nefes alamamaya; astımı olan ya da risk taşıyan kişilerde de ataklara yol açar. Çocuklardaki astımın sebebi yüzde 90 oranında alerjiktir. Bu yüzden özellikle çocukların olduğu evlerin akarlardan temizlenmesi çok önemlidir.” şeklinde konuşan Opr. Dr. Özbek, ev tozu akarlarının olduğu yerlerde çocukların rahat nefes alamadığını, gece tıkanıklıklarının arttığını, uykusuzluk ve huzursuzlukla birlikte bu durumun çocuğun büyüme gelişmesine de olumsuz etki yaptığını ifade etti.

Anti-mite ürünler kullanılabilir mi?

Opr. Dr. İlhan Özbek “Akarlar gözle görülmediği için temizlik konusunda dikkatli olmak gerekir. Ortamı havalandırmak, yatak çarşaflarını sık değiştirmek, battaniye ve kazak kullanmamak, halıları kaldırmak, yaşanan yerin tozlu kalmasına izin vermemek önemlidir... Temizlik yapılırken kullanılan ürün seçiminde de dikkatli olunmalı. Bazen temizlemek için kullanılan ürünlerin kendisi bile alerjiye ya da astım ataklarına yol açabilir. Burada derin temizlik yapan süpürgeler, anti-mite sprey temizlik ürünleri, anti-mite kumaşların yapılan çarşaflar, kılıflar kullanılabilir. Özellikle alerjik sorunu ilerlemiş, astıma dönmüş kişilere bunları öneriyoruz. Sadece ilaç çoğunlukla yetmiyor. İlaçla birlikte çevresel düzenlemeleri yapmaları ve kendilerini alerjiye yol açan durumlardan uzak tutmaları tedavideki başarı şansını arttırıyor. Aileler bunu yanlış anlamasın, bu steril bir ortam oluşturmak anlamına gelmiyor. Sadece daha dikkatli olmalı ve doğru ürünü kullanmalılar. Araştırıp doğru ürünü bulabilirler. Aileler, deneme yanılma yoluyla da olsa doğru ürün bulunduğunda bunu kullanmayı alışkanlık haline getirmeliler.” derken alerjinin okul ya da iş devamsızlığının önemli bir sebebi olduğunun da altını çizdi.