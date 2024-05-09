Aspirin kolon kanseriyle savaşıyor, riski düşürüyor

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2024 03:29 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 03:32 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi

İtalya’da yapılan yeni bir araştırma, uzun süreli günlük aspirin kullanımının kolorektal kanser gelişimini ve ilerlemesini nasıl önleyebileceğini ortaya koydu.