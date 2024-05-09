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Aspirin kolon kanseriyle savaşıyor, riski düşürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aspirin kolon kanseriyle savaşıyor, riski düşürüyor

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya’da yapılan yeni bir araştırma, uzun süreli günlük aspirin kullanımının kolorektal kanser gelişimini ve ilerlemesini nasıl önleyebileceğini ortaya koydu.

ZİYENTİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Araştırmacılar, aspirinin kanser hücrelerine karşı bağışıklık cevabını güçlendirdiğini keşfetti. Aspirin kullanımı, kanser hücrelerinin lenf düğümlerine yayılmasını azaltırken, tümör içine bağışıklık hücrelerinin sızmasını artırıyor. Bu bulgular, aspirinin kolorektal kanserle mücadelede, klasik anti-inflamatuar özelliklerinin ötesinde, bağışıklık sisteminin uyanıklığını artırarak önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Aspirinin bu etkileri, kanser önleme ve tedavi stratejilerinde yeni ve etkili yöntemler sunabilir. 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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