Kısa süreli öfke kalbin düşmanı! Felç olayları da artıyor

Yeni bir çalışma kısa süreli öfkenin, kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini ortaya koydu.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - ABD’deki bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, sadece birkaç dakikalık öfkenin kan damarlarının fonksiyonunu bozabileceğini ve bu durumun 40 dakika sürebileceğini gösteriyor.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Columbia Üniversitesinden Dr. Daichi Shimbo ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışma, öfkelendiklerinde kişilerin kan damarı genişlemesinde bozulmalar yaşadığını ortaya çıkardı. Bu bozulmalar kalp krizi ve felç riskini artırabiliyor. Araştırma, 280 genç yetişkin üzerinde gerçekleştirildi ve öfke durumlarının, duygusal olarak nötr durumlara göre kan damarları üzerinde daha zararlı etkiler oluşturduğunu belirledi. Araştırmanın, özellikle duygusal sağlık ve kardiyovasküler etkiler arasındaki bağlantıları anlamada önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.