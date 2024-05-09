Boğazınızda gıcıklanma varsa dikkat! Belirtisi sadece mide yanması değil

Hastalar genelde “Göğsüm yanıyor”, “Yemekten sonra rahatsızlanıyorum”, “Boğazımda gıcıklanma oluyor” gibi şikâyetlerle hastaneye gidiyor, ama uzmanlar uyarıyor, bunlarla sınırlı değil...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Reflünün belirtileri arasında mide yanması, göğüs ağrısı, yutma güçlüğü, geğirme ve öksürük bulunuyor. Hastalar genellikle “Göğsüm yanıyor”, “Ağzıma acı su geliyor”, “Yemek yedikten sonra rahatsızlık hissediyorum”, “Boğazımda gıcıklanma oluyor” gibi ifadelerle dile getiriyor. Ancak reflünün oluşturduğu şikâyetlerin bunlarla sınırlı kalmadığını söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Şişman “Çoğu zaman diğer vücut sistemleri de reflüden kronik olarak etkileniyor. Kimi hastalarda akciğere asitli mide sıvısı kaçmasına bağlı olarak gelişen zatürre, astım, farenjit, larenjit gibi solunum yolu hastalıkları, ses kısıklığı, diş çürükleri, ağız kokusu, horlama ve uykusuzluk gibi problemler de görülüyor” dedi. Prof. Dr. Şişman tedavi yöntemlerini “Genellikle hayat tarzı değişikliği ve ilaçla tedaviye başlıyoruz. Ancak bazı hastalarda cerrahi tedavi gerekebiliyor. Son zamanlarda tıp dünyasında giderek yaygınlaşan ameliyatsız endoskopik reflü tedavisinde başarı oranı yüzde 85 gibi oldukça yüksek bir rakamı buluyor” sözleriyle anlattı.