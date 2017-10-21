Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Bu durumun başlangıçta hiç belirti vermediğini belirten Sarıkaya “İlerlediği zaman, tiroid bezinin büyümesine(guatr) ve tiroit hormonunun az üretilmesine (hipotiroit) sebep olur. İyot eksikliği sebebiyle hormon yapımı azaldığında tiroid büyüyerek hormon üretimini karşılamaya çalışır. İyot eksikliği hipertiroidiye yol açtıktan sonra cilt kuruluğu, hâlsizlik, saçta dökülme, kabızlık, üşüme hissi, kilo artışı, unutkanlık, tırnakta kırılma, depresyona sebep olabilir” dedi. Hamilelik ve emzirme döneminde iyot ihtiyacı artacağından alım yetersizliğinde eksiklik belirtilerinin ortaya çıkabileceğini hatırlatan Dr. Sarıkaya, annede ağır iyot eksikliğinin erken doğum, düşük tehdidi ve bebekte sakatlıklara sebep olabileceğini söyledi.



Hayati bir mineral olan iyotun vücut tarafından üretilemediğini belirten Dr. Sarıkaya, vücudun günlük iyot ihtiyacının yüzde 90’ının yiyeceklerden, yüzde 10’unun ise içme sularından temin edildiğini ifade etti.