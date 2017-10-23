Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peyniri hazır almak yerine evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bu makalemizde beslenme uzmanı ve diyetisyenlerce tarifi verilen evde yağlı, az yağlı beyaz peynir, kaşar peynir, lor peyniri, süzme peynir ve peynir suyu yapımı tariflerine yer verdik

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