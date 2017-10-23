Peyniri hazır almak yerine evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bu makalemizde beslenme uzmanı ve diyetisyenlerce tarifi verilen evde yağlı, az yağlı beyaz peynir, kaşar peynir, lor peyniri, süzme peynir ve peynir suyu yapımı tariflerine yer verdik
Peynir Nasıl Yapılır? Evde Peynir Yapımı Tarifleri
23.10.2017 - 09:40 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Peynir kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan, protein ve kalsiyum deposu sağlık için çok faydalı olan temel gıdalardandır.
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