Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Üsküdar Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, sağlıkta hasta memnuniyetinin şu anda yüzde 75’lerde bulunduğunu, hedefin bunu yüzde 90 oranına çekmek olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı istatistiki değerlendirmelerde Türkiye’de kişi başı sağlığa ayrılan paranın 1.000 dolar civarında olmasına rağmen elde edilen sonucun 5- 6 bin dolar seviyesinde bulunduğunu ifade eden Bakan Demircan “Hemşire, doktor sayımız OECD ortalamasının altında. Bu da sağlığın yükünü sağlık personelinin taşıdığını gösteriyor. Hasta memnuniyetini yükseltmek için çalışan memnuniyetini de yükseltmek zorundayız” dedi. Demircan, önümüzdeki 5 yıl içinde pratisyen hekim alanındaki açığın kapanacağını belirterek “Uzmanlık alanındaki ihtiyacı karşılayabilmek için TUS kadrolarını 6 binden 8 bine çıkardık. Hem üniversitelerin kadro ihtiyacı karşılanmış olacak hem de attığımız bu adımın etkisini 5 yıl sonra göreceğiz” dedi. Bilginin güç olduğunu belirten Demircan “Üniversitelerimiz araştırma merkezleri hâline gelmeli, bilgi üretimi ve bilginin ürüne dönüşmesi için öncülük etmeli” dedi.