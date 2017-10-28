Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Rıdvan Alaca, erişkinlerde özürlülüğün birinci nedeni olan inmenin yüzde 80 ve üzeri oranda önlenebileceğini söyledi. Alaca, kalp hastalıkları, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam ve kötü beslenmenin ilk sıralardaki risk faktörleri olduğunu; bu konularda önlem alınması gerektiğini ifade etti.

İnmenin önleme, tedavi ve uzun dönem bakımına dikkat çekmek amacıyla ilan edilen 29 Ekim Dünya İnme Günü nedeniyle Alaca, şu açıklamalarda bulundu:

"Halk arasında felç ya da nüzul diye bilinen inme, beyin damarlarında daha çok tıkanma veya az olasılıkla kanama sonucu aniden ortaya çıkan ve genellikle vücudun sağ ya da solunda felçle seyreden bir durumdur. Bunun yanında yutma, konuşma ve anlama bozuklukları tabloya eşlik edebilir. Hastalar ve aileleri için çok kısıtlayıcı ve başa çıkması zor bir sorundur. Dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar içinde 4’üncü sıradadır. Ölümlerin çoğu yaşlı hastalarda görülür. İnme geçiren hastalarda bu durumun nüks etmesi de sık görülen bir durumdur. İlk 5 yıl içinde nüks şansı yüzde 40’a kadar çıkabilmektedir."

"İNME GEÇİRENLERİN YÜZDE 67’Sİ HİPERTANSİFTİR"

Erişkin özürlülüğünün birinci nedeni olan inmenin çok yüksek oranının önlenebileceğine işaret eden Alaca, "Bunun için risk faktörlerini iyi bilmek ve bunlarla ilgili önlemleri almak yeterlidir. İyi bilinen risk faktörleri kalp hastalıkları, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve sigara içmektir. Kalp hastalıkları içindeyse ritim bozuklukları en önemli yeri tutar. Hipertansiyon mevcut inme riskini 6-7 kat artırmaktadır. İnme geçirenlerin yüzde 67’si hipertansiftir. Kolesterol yüksekliği inme riskini yaklaşık 4 kat artırmaktadır. İnme geçirenlerin yüzde 20’sinde şeker hastalığı mevcut olup inme riskini 5 kat kadar artırmaktadır. Sigara içme ise inme riskini 4 kat artırmakta ve bu risk sigara bırakıldıktan 5 yıl sonra normale dönebilmektedir. Bunların dışında hareketsiz yaşam, kötü beslenme, pıhtılaşma bozuklukları ve bazı kan hastalıkları da sayılabilir. Ailesinde inme geçirmiş akrabaların olması da bir risk faktörüdür” ifadelerini kullandı.

"YALNIZ MEYVE VE SEBZE AĞIRLIKLI BESLENMEK BİLE İNME RİSKİNİ YÜZDE 6 AZALTMAKTADIR"

Alaca, inmenin ya da nüks etmesinin engellenmesi için varsa eşlik eden hastalıkların tedavi ve takibi, ilaçların düzenli kullanılması, varsa diyete uyulması ve egzersiz yapılması önerisinde bulundu. Özellikle tansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği ve kullanılıyorsa kan sulandırıcı ilaçların aksatılmadan düzenli kullanılması gerektiğini belirten Alaca, diyette aşırı yağdan fakir beslenme, balık ve deniz ürünlerinin artırılması, meyve ve sebze ağırlıklı beslenme ve alkol tüketilmemesi şeklinde önlem alınmasının uygun olacağını bildirdi.

Alaca, "Yalnız meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek bile inme riskini yüzde 6 azaltmaktadır. Yaşı ilerlemiş kişiler için en uygun egzersiz yürüyüştür. Haftada en az 3 kez yarım saat ve üzeri düzenli yürüyüş yapmak inme riskini azaltacaktır" açıklamasında bulundu.