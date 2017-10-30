Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hepimiz biliyoruz ki, artık evlilik törenleri kına gecesi ve düğün organizasyonuyla sınırlı değil. Evet, yine kına gecesi ve düğün ama hazırlık aşamalarında yok yok... Öyle gelinlik, ayakkabı, salon, yemek, davetiye, davetli, ikram, nikah şekeri falan değil bahsettiğim. Çok daha fazlası.

Yüzüne estetik yaptıranlar, dişlerini düzeltenler, saçlarını bambaşka bir şekle sokanlar... Öyle ki düğün öncesiyle düğün fotoğraflarındaki genç kızın aynı olduğuna inanmakta zorlanabilir insan. Şimdilerde diş estetiği ve gülüş tasarımı moda. Bu yeni akım için Ortodondists Dr. Aylin Sezen Yalçın’ın tavsiyeleri var. Bunun için düğünden 1 yıl önce harekete geçilmesini tavsiye ediyor. Şekil bozukluklara için bu şart çünkü. Düğünden 6 ay önce varsa eksik dişler için implant yapılması gerekiyor. İmplant monte edildikten sonra protez için 2 ay beklemek gerekiyor çünkü.

Düğünden 1 ay önce estetik dolgu ve parlatma işleminin ilk seansını yaptırabileceğiniz bir zaman dilimi.

SON 1 HAFTAYA DİKKAT

Eksik dişleri tamamladınız, parlatma işleminin ilkini 1 ay önce yaptırdınız. Son 1 hafta diş taşı temizliği, cila, diş duşu, florür ve beyazlatmanın ikinci seansı. Tabii bu süre içinde sigara, kahve ve çay yasak.