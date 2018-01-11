Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Yerleşim yerine göre cerrahisi en zor tümörlerden biri olan tükürük bezi tümörlerinde, robotik cerrahi sayesinde hastanın yüzünde herhangi bir iz kalmadan tedavi yapılabiliyor. Klasik yöntemde tükürük bezi tümörlerinin bazı türlerinin açık cerrahi ile çene kemiği kesilerek çıkarıldığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan “Robot kullanarak yapılan operasyonda, ağız içinden girerek, yüzde ve kafatasında herhangi bir kesi yapmadan sanki bademcikleri alır gibi tümörü temizleyebiliyoruz” dedi.

TÜMÖRÜN YERİ ÖNEMLİ

Baş ve boyun bölgesinde yer alan tükürük bezlerinin normal işlevinin yediklerimizi daha iyi çiğneyip yutmak için salgı üretmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kayhan, bu bölgede büyüklü ve küçüklü çok sayıda tükürük bezinin bulunduğunu belirterek “Bu organlar bilinmeyen bir sebeple kitleler oluşturabilir. Ağız içi mukozasının bulunduğu herhangi bir yerinde görülebilen bu kitlelerin bazıları iyi huylu tümörlerdir, bazıları ise kanserdir. Belirtileri tümörün yerleşimine ve büyüklüğüne göre değişir. Hastalar genellikle bize tümörün büyüyüp fark edilmesi şikâyeti ile gelirler” dedi. İyi huylu tükürük bezi tümörlerinin tedavisinin cerrahi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kayhan “Bu tümörler nadir olarak da kafa tabanında çenenin içinde; bademcik ve çenenin arasında yer alır. Bu bölgedeki tümörü hastaya zarar vermeden çıkarmanın yolu robotik cerrahiyi tercih etmektir” dedi.

KBB’DE AZ KULLANILIYOR

Daha çok kalp, böbrek ve bazı kanser ameliyatlarında kullanılan robotun, kulak burun boğaz ameliyatlarında kullanılmasının çok yaygın olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Kayhan “Özellikle ulaşılması zor bir bölgede ortaya çıkan tümörün cerrahisi için hastanın çenesinde, yüzünde ve boynunda iz bırakan ağır ameliyatlar yapılıyor. Oysa endoskopik yolla gerçekleştirilen robotik ameliyatlarda büyük kesiler yapmadan, büyük bir yara ve kanama olmadan operasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Baş ve boyun bölgesinde ellerimizle ulaşamadığımız bölgelere robotla kolaylıkla ulaşabiliyoruz” diye açıkladı.

SINAV STRESİDİR DEDİLER, KİTLE ÇIKTI

Üniversite sınavlarına hazırlanan 17 yaşındaki Fatih Evin, 2 yıl önce gittikçe şiddetlenen baş ağrısından şikâyet etmeye başladı. Ailesi Fatih’i önce göz, sonra kulak burun boğaz ve son olarak da psikiyatri olmak üzere değişik branşlarda onlarca doktora götürdü. Hiçbir sebebi tespit edilemeyen ağrılarının sınav stresi yüzünden psikolojik olduğuna karar verildi. Ancak ağrıları giderek şiddetleniyordu. Öğretmen olan annesi Gülperi Evin’in ısrarı ile çekilen MR’da Fatih’in çenesinin altında tükürük bezinin yerleştiği nokta 4 santimlik bir tümör olduğu anlaşıldı. Ağrıya bu tümör sebep oluyordu. İyi huylu bir tümördü ama yeri çok kötüydü. Çözüm cerrahiydi. Toplam 7-8 saat sürecek bir operasyonda boynundan girilip çene kemiği kesilecek, tümör çıkarılacak ve çene kemiğine tekrar çivilerle çakılacaktı. Fatih’i aylar sürecek bir dizi ameliyat bekliyordu. Yüzünde ve boynunda ise derin bir yara izi oluşacaktı. Aile Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan’a ulaştı. Tümör, 1,5 saat süren bir ameliyatta robotik yöntemle çıkarıldı. Birkaç gün içinde günlük hayatına geri dönen Fatih, şu anda okuluna devam ediyor ve üniversiteye hazırlanıyor.

UYKU APNESİNE DE ROBOT ELİ

Gırtlağa, yemek borusu üst kısmına, farenks adı verilen yutak bölgesi, bademciklere, dil köküne robotla yaklaşarak, cerrahi yapılabildiğini ifade eden Prof. Dr. Kayhan, robotik cerrahinin gırtlak kanserleri, yutak kanserleri yanında bu bölgenin iyi huylu tümörlerinin ameliyatında kullanılabileceğini söyledi. Günümüzde en sık rastlanan hastalıklardan biri olan uyku apnesinin tedavisinde de de robotik cerrahiden faydalanıldığını vurgulayan Prof. Dr. Kayhan “Hasta açık cerrahiye oranla daha kısa sürede iyileşerek normal hayatına dönebiliyor” dedi.