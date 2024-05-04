Çöl tozları bahar alerjisini artırdı! Uzmanlar uyardı astıma dönüşüyor

Yurt genelinde etkisini gösteren çöl tozları bahar alerjisini artırdı. Uzmanlar astım konusunda uyarılarda bulundu.

Libya çöllerinden yola çıkarak Türkiye'ye ulaşan toz bulutları, ülkemizi etkisi altına aldı. Uzmanlar çöl tozlarının astıma neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer, baharın gelmesiyle birlikte alerjik vakalarda artış olduğunu belirterek “Özellikle çöl tozlarının etkisiyle alerjik rinit, astım, rinosinüzitler, kulak iltihapları, boğaz şikâyetleri arttı. Çöl tozlarına karşı kapı ve pencereleri kapalı tutmak gerekir, sık duş almanın da faydası olur” dedi.

Polenlere bağlı olarak ortaya çıkan alerjilerin mevsim sonunda düzeldiğini aktaran Prof. Dr. Tuncer daha uzun süren alerjilerin astıma dönüşebileceği uyarısında bulunarak “Burun tıkanıklığı, akıntı, kaşıntı ve sık sık hapşırmayla başvuranlar arttı. Eğer bu dönemi atlatamazlarsa rinosinüzite, sinüzite dönüşüyor veya astım ataklarıyla birlikte geliyor” diye konuştu.