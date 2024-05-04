Elektronik sigarada uyuşturucu var

Türkiye’de yasal olmamasına rağmen el altından sokaklarda ya da internetten serbest satılan elektronik sigara ve benzeri nikotin ürünlerinde esrar türevlerinin olduğu ortaya çıktı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Gençler arasında her yerde yaygın olarak kullanılmaya başlayan elektronik sigaraların bir bölümünün içerisinde esrar bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar “Bu ürünlerin satışları kontrol altına alınamazsa Türkiye’de çok büyük bir uyuşturucu salgını ile karşı karşıya kalacağız” uyarısında bulunuyor.

GENÇLİK GERİ DÖNÜLMEZ FELAKETE SÜRÜKLENİYOR

Türk Toraks Derneğinin (TTD) KKTC’de gerçekleştirilen uluslararası katılımlı 27. yıllık kongresinde sunulan bir bildiri elektronik sigaralarla ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bir araştırma sonucunu içeren bildiride Türkiye’de satışı serbest olmayan ve esrar içeren e-Sigaraların, Türkçe sunum yapan 55 e-Ticaret sitesinde satılmakta olduğunun tespit edildiği ifade ediliyor.

Denetlenmeyen elektronik sigaralarla Türk gençliğinin dönülmez bir felakete sürüklendiğini söyleyen Türk Toraks Derneği Üyesi ve Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Türkiye de yasal olmamasına rağmen el altından sokaklarda ya da internetten serbestçe satılan elektronik sigara ve benzeri nikotin ürünlerinin içerisinde kanabis yani esrar türevlerinin olduğuna dair verilerimiz bulunmaktadır. Hepsinde yok ama THC dediğimiz esrar maddesini içeren bu sigaralar beyinde bulanıklık ve bağımlılık yapıyor. Bu veriler gençliğin bir uyuşturucu salgını ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Emniyet güçlerinin ve çocukla ilgili bütün sağlık birimlerinin konuya el atması gerekmektedir” dedi.

Türkiye’de 2016 yılından bu yana medyada ve sosyal medyada, kenevirin faydalarını anlatan paylaşımların ve haberlerin önemli düzeyde artış gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı “2016 yılına kadar Türkiye’de hiçbir şekilde kenevir ürünleri ilgi görmezken, birdenbire üniversitede yapılan çalışmaların, yayınların, bununla ilgili gazete haberlerinin arttığını gördük. Sosyal medyada büyük çoğunluğu keneviri öven (sağlık faydaları, oksijen deposu olduğu, küresel ısınmaya katkıları, kenevir eken çiftçilerin çok yüksek gelir elde edeceğine dair) paylaşımların sayısı arttı. Tam bu şekilde adlandırmak istemiyorum ama bilinçli olarak bir kenevir eğilimi oluşturulmuş gibi görünüyor ve bunun devamında da elektronik sigaraların içerisinde hem kanabis hem de THC dediğimiz esrarın da bulunduğu ürünlerin eklenmesi endişe verici bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonra uyuşturucu bağımlılığı gelecek” diye anlattı.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ KULLANILIYOR! HEDEFTE KÜÇÜK ÇOCUKLAR VAR

Elektronik sigaraların sosyal medya aracılığı ile gençleri hedef aldığını ifade eden Prof. Dr. Elif Dağlı, şimdi hedefte çocukların olduğunu vurgulayarak “En az 16 bin çekici aromasıyla daha cazip hâle getirilmeye çalışan ürünler, dış görünümleriyle de ilgi çekiyor. Bu ürünlerin bir kısmında çizgi film karakterlerinin veya oyun kahramanlarının kullanıldığı, oyuncaklara benzediği ya da şık tasarımlara sahip olduğu ve gençlerin, çocukların ilgisini çekmeye çalışıldığı görülüyor” dedi.

KKTC'DE ISITILMIŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN SATIŞI YASAKLANSIN

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan ısıtılmış tütün ürünlerinin satışının yasaklanması için bir talepte bulunduklarını söyledi. Dernek yönetiminin Ersin Tatar’ı bu konu ile ilgili ziyaret ettiğini belirterek “Elektronik sigara ve ısıtılmış ürünlerin kullanımının ve satışının insanlık ve nesillerin korunabilmesi adına bir konu olduğunu vurguladık. Bunun ticaretin bir parçası olmaması gerektiğini ifade ettik. Derneğimizin kongresine gelerek kendileri de bunun tehlikeli olduğunu ifade ettiler. Bir düzenleme yapılması için beklenti içine girdik. Bu ürünlerin hem yavru vatanda kullanımının ve erişiminin engellenmesi hem de Türkiye’ye girişinin durdurulması gerekiyor” dedi.