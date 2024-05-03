‘Yanlış diyet’ uyarıları: Zayıflayayım derken sağlığınızı kaybetmeyin

Yanlış diyetlerin, kilo alımını tetikleyebileceğini ve sağlığı olumsuz etkileyebileceğini bildiren Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Müge Arslan, şok diyetlerin zararlarına dikkat çekti.

Doç. Dr. Müge Arslan, dengesiz beslenme ve hızlı kilo verme hedeflerinin, çoğu zaman beklenmeyen sonuçlara yol açabildiğini belirterek, "İnsanlar çok kısa bir sürede hızlı bir şekilde kilo vermeyi hedeflediklerinde çok yanlış diyetlere yöneliyorlar. Zayıflama hedefiyle başladıkları bu süreçte tam tersi bir etki oluyor ve çok fazla kilo alıyorlar” dedi.

Diyetler konusunda sosyal medyada çok ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu ve diyetisyenlere birçok kanaldan ulaşılabileceğini ama bu işin eğitimini almamış insanların yanlış bilgiler verdiklerini aktaran Arslan, ciddi yetersiz ve dengesiz beslenmeye paralel olarak sistem bozuklukları ve paralelinde birçok sağlık sorunları olabildiğini kaydetti.

TAKINTI HASTALIĞA İŞARET EDİYOR

Arslan, "ortoreksiya" denilen aşırı derecede sağlıklı beslenme takıntısı hastalığına işaret ederek, "Bir hastalık haline getirip, 'Şu kadar gram karbonhidrat yemişim, bunun içerisinde şu kadar yağ varmış bunu yapmayayım' süreçleri, ortoreksiyaya geçme oluyor. Bunun ileriki etaplarında artık vücut şeklini de beğenmeme pozisyonu oluyor. Sağlıklı bir vücut şekline sahip olmasına rağmen kendini aynada kilolu görmeye başlıyor. O işte o zaman anoreksiyaya kayma oluyor. Ondan sonra daha sağlıksız biz süreç başlıyor"değerlendirmesinde bulundu.

EKMEK SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Tahıllı, posa miktarı yüksek olan ekmekleri önerdiklerini belirten Arslan "Tahıllı, siyez unundan yapılmış, çavdar ekmeği olabilir, bu tarz ekmeklere yönelim istiyoruz çünkü bu tarz ekmeklerin içindeki şeker miktarı düşük oluyor. Bu nedenle gün içerisindeki kan şekerinin dengelenmesi sürecinde daha destekleyici özelliğe sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

ŞOK DİYETLER SU KAYBINA NEDEN OLUYOR

Şok diyetlerin kilo değil, su kaybına neden olduğu bilgisini paylaşan Arslan, "Sauna etkisi gibi düşünün. Saunaya girip çıktığınızda iki kilo daha düşük çıkarsınız ve kilo verdim diyemezsiniz çünkü su kaybıdır. Şok diyetlerin etkisi de bu. Kısa sürede hızlı bir şekilde tartıdaki o rakamın düşmesini hedef alan şeylerdir. Şok diyetler kesinlikle uygulanmaması gereken diyetlerdir." açıklamasında bulundu.