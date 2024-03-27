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Haberler > Dünya > Takviye diyet gıdasını yiyen hastanelik oldu! 2 kişi öldü, piyasadan hemen toplatıldı

Takviye diyet gıdasını yiyen hastanelik oldu! 2 kişi öldü, piyasadan hemen toplatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Takviye diyet gıdasını yiyen hastanelik oldu! 2 kişi öldü, piyasadan hemen toplatıldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'da, takviye diyet gıdası 'beni-koji' 100'ü aşkın kişiyi hastanelik etti. Sağlık Bakanlığı, ürünü tüketenlerden iki kişinin hayatını kaybettiğini, Japon firma ise ürünün piyasadan toplatıldığını duyurdu.

Japonya'da Kobayashi Pharmaceutical Co. firmasından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaların çoğunun "böbrek rahatsızlığından" şikayet ettiği aktarıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİLDİ

Japon firma, ülke geneli çeşitli bölgelerde söz konusu ürünü piyasadan toplatma kararı aldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ürünü tüketenlerden iki kişinin hayatını kaybettiğini, ölüm sebebi için tetkiklerin sürdüğünü duyurdu. Hayatını kaybedenlerden birinin, Nisan 2021-Şubat 2024 arası bu ürünü tükettiği tespit edildi.

BAKANLIK ACİL DENETİM YAPACAK

Bakanlık, markanın ürün kategorisindeki yaklaşık 6 bin mamulün "sağlığa zararına yönelik" acil denetimler yapacak.

Resmi Kyodo ajansı, 2023 yılında firmanın 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya satışını gerçekleştirdiğini aktardı.

Tıbbi araştırmalar, kırmızı maya pirinci veya beni koji"nin kimyasal yapısına bağlı olarak organ hasarına neden olabileceğini öne sürüyor. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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