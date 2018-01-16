Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin açıklamasına göre, uzman doktor Selim Genç başkanlığında 6 doktor ve 7 hemşireden oluşan ekip tarafından Nijer'in Maradi bölgesinde Tessoua ve Aguie'deki hastanelerde çok sayıda kişi tedavi edildi.

Ekibin 12 günlük çalışmasında ücretsiz olarak hizmet alan hastaların yapılan tedavi ve ameliyatlar sonrasında yeniden ışıkla buluşması sağlandı.

Amaç 720 kilometre uzaklıkta ihtiyaç sahiplerinin görülmesini sağlamak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker, Nijer'in başkenti Niamey'e 720 kilometre uzaklıkta bir bölgede ihtiyaç sahibi insanların yeniden görmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kataraktın, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşması olduğunu vurgulayan Eker, şunları kaydetti:

"Başka bir ifadeyle görüşün, buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuşçasına bozulmasıdır. Yaptığımız ameliyatlarla hastalar adeta karanlık bir günün ardından aydınlığa ulaşmış gibi oluyorlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamıdır. 1903 ruhuyla kadim coğrafyamıza sağlık profesyoneli yetiştirmeye ve sağlık sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz."