Sıradaki pandemi ruh sağlığı olacak! Toplumda her altı kişiden biri hastalık belirtisi gösteriyor

Pandemi sonrası hayatın çok daha karmaşık hâle geldiği günümüzde sıkıntı, endişe ve uyku problemleri yaşayan insanların sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde görüşmeler yapmak ve etkinliklere katılmak için beş günlük ziyaret dâhilinde İstanbul’a gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, insanların ruh sağlığını güçlendirmenin önemine dikkat çekti. Ruh sağlığı problemlerini ‘bir sonraki pandemi’ olarak adlandıran Kluge “Dünyanın her yerinde, özellikle de Covid-19’da gençler de tecrit altındaydı ve bu durum, insanların ruh sağlığını da etkiledi. Hizmetlerimizden gördüğümüz kadarıyla gençlerde çok fazla kaygı ve uyku problemi var” dedi.

AB ülkelerinde altı kişiden birinin sıkıntı, endişe ve uyku sorunları yaşadığını aktaran Kluge, bunda Covid-19 kısıtlamalarının yanında bazı ülkelerde küçük çocukların bile günde yaklaşık 6 saat ekrana, bilgisayara veya telefona bakmasının da etkisi olduğunu söyledi. Kluge, ekranda, uygun olmayan reklamlara ve şiddete maruz kalan çocukların, mükemmellik algısının değiştiğini ve kendilerinin “ekranda gördükleri diğer kişiler kadar mükemmel olmadıkları” düşüncesine kapıldıklarını kaydetti.

'PERMA-KRİZ' DÖNEMİNDE YAŞIYORUZ!

Hayatın çok daha karmaşık hâle geldiğini ve insanların endişeli olduğunu belirten Kluge, şu ifadeleri kullandı: Mesela, gençler, iklim konusunda endişeli, dünyanın her yerinin ısındığını biliyorlar. Rusya-Ukrayna ve İsrail-Gazze arasında bir savaş var. İnsanlar bununla meşgul. ‘Perma-kriz’ dediğim bir dönemde yaşıyoruz, sürekli bir kriz var ve bu insanların ruhsal durumunu etkiliyor. Sağlık sadece iyi bir fiziksel durum değil, aynı zamanda çok güçlü bir zihinsel durumdur.