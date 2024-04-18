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Haberler > Dünya > Kuş gribi hayvanlar arasında “pandemi” seviyesine ulaştı, DSÖ'den kritik uyarı!

Kuş gribi hayvanlar arasında “pandemi” seviyesine ulaştı, DSÖ'den kritik uyarı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuş gribi hayvanlar arasında “pandemi” seviyesine ulaştı, DSÖ&#039;den kritik uyarı!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DSÖ, kuş gribinin insanlara yayılma riskinin büyük bir endişe oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, insanlarda "olağanüstü yüksek" bir ölüm oranına sahip olan H5N1 kuş gribinin yayılmasına ilişkin endişelerini dile getirdi.

2020'den beri kuş gribi on milyonlarca kümes hayvanın doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne yol açtı. 

BM sağlık ajansının başhekimi Jeremy Farrar gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu grip çok büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor." dedi. Başhekim, inek ve keçi gibi büyük memelilerde de bu gribe rastlamaya başladıklarını ve bunun şaşırtıcı ve korku verici bir gelişme olduğunu dile getirdi, çünkü bu türler kuş gribine karşı dirençliydi. Ancak başhekim çalışmalarında grip virüsünün, bağışıklık kazanıp gelişerek memeli hayvanları da hasta edebilir hale geldiklerini ortaya koydu.

HAYVANLAR ARASINDA PANDEMİ

Başhekim Farrar, A(H5N1) varyantının "küresel bir zoonotik hayvan pandemisi" haline geldiğini söyledi. Farrar:

"Elbette en büyük endişe ördekleri, tavukları ve giderek memelileri enfekte eden bu virüsün evrim geçirerek insanları enfekte etme ve daha sonra da insandan insana geçme yeteneğini geliştirmesidir."

Şu ana kadar H5N1'in insanlar arasında yayıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmamakta. Ancak Başhekim, son 20 yılda hayvanlarla temas yoluyla insanların enfekte olduğu yüzlerce vakada, insanların virüse karşı doğal bağışıklığı olmadığı için "ölüm oranının olağanüstü yüksek" olduğunu söyledi.

DSÖ'nün verileri 2003'ten 2024'e kadar dünya çapında 23 ülkeden H5N1'in neden olduğu 889 vaka ve 463 ölüm bildirilmiş olup vaka ölüm oranı %52 olduğunu gösteriyor.

DERHAL KÜRESEL MÜDAHALE GEREKİR

H5N1 için aşı ve terapötiklerin geliştirilmesine yönelik çabaların sürdüğünü belirten Başhekim, dünyanın dört bir yanındaki bölgesel ve ulusal sağlık yetkililerinin virüsü teşhis etme kapasitesine sahip olmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Farrar, bunun "H5N1'in insandan insana bulaşması halinde" dünyanın "derhal müdahale edebilecek bir konumda" olması gerektiğini ve aşılara, tedavilere ve teşhis yöntemlerine eşit erişim çağrısında bulundu.


Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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