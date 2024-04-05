İklim değişikliği kırılganlıkları arttırdı - Yüksek sıcaklık ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor

İklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklığın artmasıyla hastalıkların etkileri ve bulaş oranı artmakla birlikte ani sıcaklık dalgaları ruh sağlığı sorunlarına, şiddete ve güvensiz davranışlara da neden oluyor.

Uzmanlara göre, iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıklar hayvanlardan bulaşan hastalıkların artmasına ve grip gibi mevsimsel hastalıkların daha da uzun sürmesine yol açıyor.

Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Emine Didem Evci Kiraz, artan sıcaklıkların gıda ve su kalitesiyle ilgili hastalıklarda, bulaşıcı hastalık etkenlerinde ve bulaş oranlarında, hayvan kaynaklı hastalıklarda ve ruh sağlığı sorunlarında önemli artışlara yol açabileceğini söyledi.

Kiraz ayrıca yeni hastalıkların ortaya çıkmadaki artan potansiyeline dikkat çekerek sağlığımızın iklim değişikliğine karşı kırılganlığının altını çizdi. Artan sıcaklıkların kalp ve kan damarlarını zorladığını, doku ve hücrelerde sıvı kaybına neden olduğunu ve böbrek fonksiyonlarını etkilediğini söyledi.

Stres altında metabolik sendromların ve organ dengesinde bozulmaların gelişebileceğini vurgulayan Kiraz, sıcak nedeniyle tansiyon düşmesi ve ani bayılma gibi acil durumlar konusunda uyardı. Uzun süreli ısı ve su kaybının kişiyi hareketsiz hale getirerek ölüme yol açabileceğini belirten Kiraz, ani sıcak dalgalarının ruh sağlığı sorunlarına, şiddete ve güvensiz davranışlara da neden olduğunu sözlerine ekledi.

Kiraz, 37C civarındaki sıcaklıkların hızlı bakteri üremesi için elverişli bir ortam sağlayarak vücudu hijyenik olmayan koşullara karşı daha savunmasız hale getirdiğini ve gıda ve su kaynaklı hastalık riskini artırdığını vurguladı. İklim değişikliğinin hayvanlardan bulaşan hastalıkların artması üzerinde de etki gösterdiğini belirten uzman, son yıllarda arbovirüsler, dang humması, Chikungunya humması ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi gibi hastalıklardaki artıştan bahsetti.

Kiraz, iklim değişikliğinin alerji ve astım gibi hastalıklar üzerindeki etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, hava kirliliği, seller, orman yangınları ve toz fırtınaları gibi olayların polen yapısını değiştirebileceğini ve hastalığa neden olan faktörleri artırarak astım, rinosinüzit, KOAH ve uzayan polen mevsimleri nedeniyle solunum yolu enfeksiyonları gibi durumların daha sık görülmesine yol açabileceğini belirtti.