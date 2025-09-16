İç göç istatistikleri açıklandı! İstanbul yine zirvede

Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. En çok göç veren il ise 369 bin 453 kişi ile İstanbul oldu. Böylece 2023’teki 581 bin kişilik göçle birlikte, son iki yılda İstanbul’dan ayrılanların sayısı 950 bin 783’e ulaştı.

EN ÇOK GÖÇ ALAN İL İSTANBUL, EN AZ GÖÇ ALAN İL İSE ARDAHAN OLDU

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında; İstanbul 395 bin 485 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 202 bin 402 kişi ile Ankara ve 117 bin 889 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 570 kişi ile Ardahan, 5 bin 644 kişi ile Bayburt ve 6 bin 739 kişi ile Tunceli oldu.

ÜLKEMİZDE EN ÇOK 20-24 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ

Türkiye'de, 2024 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 549 bin 43 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin %41,9'unu erkekler, %58,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

GENÇLERİN GÖÇ ETME NEDENİ EĞİTİM

Türkiye'de 2024 yılında, en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 209 bin 40'ının eğitim, 84 bin 328'inin işe başlamak / iş bulmak ve 44 bin 319'unun ise daha iyi konut ve hayat koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

BARINMA VE KONUT ARAYIŞI ETKİLİ OLDU

İstanbulluların göç etme nedenlerinin başında “aile bireylerine bağımlı göç” gelirken, ikinci sırada “daha iyi konut ve hayat koşulları” arayışı yer aldı.