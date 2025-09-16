Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Hukuk mücadelesi sonuç verdi: "Gazi" ünvanı 28 yıl sonra geldi

Hukuk mücadelesi sonuç verdi: "Gazi" ünvanı 28 yıl sonra geldi

- Güncelleme:
Hukuk mücadelesi sonuç verdi: &quot;Gazi&quot; ünvanı 28 yıl sonra geldi
Tunceli’de askerlik görevini yaparken rahatsızlanarak terhis edilen Eşref Karayağız, yaklaşık 28 yıl sonra hukuk mücadelesini kazanarak gazi ünvanına kavuştu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin desteğiyle açılan dava sonucunda Karayağız, nihayet ordu vazife malulü gazi olarak haklarını elde etti.

Tunceli'de vatani görevini yaparken operasyonda rahatsızlanan ve terhis edilen Eşref Karayağız, yaklaşık 1 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazanarak gazi ünvanına kavuştu.

49 yaşındaki Eşref Karayağız, askerlik hizmetini Tunceli'de çavuş olarak yaparken bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile mücadele esnasında 1 Aralık 1997 tarihinde rahatsızlanması sonucu tedavi altına alındı. Tedaviler sonucu hakkında kesin işlem raporu düzenlenerek 1997 tarihinde birliği tarafından terhis edilen Eşref Karayağız, askerlik hizmetinden mahrum sayılmasına rağmen gazilik haklarını alamadı.

Hukuk mücadelesi sonuç verdi: "Gazi" ünvanı 28 yıl sonra geldi - 1. Resim

GAZİLİK ÜNVANINI 28 YIL SONRA ALDI

Karayağız 1 yıl önce gazilik hakkına kavuşmak için Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya konuyu anlattı. Açılan davalar sonucunda Karayağız hukuk mücadelesini kazandı ve gazilik ünvanını 28 yıl sonra aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Kumartaşlı, "Avukatımız Serpil Öztürk aracılığı ile yaklaşık bir yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesini kazandık. Eşref Karayağız'ın 28 yıl sonra ordu vazife malulü gazi olarak hak kazanması için açtığımız davayı kazandık." dedi.

