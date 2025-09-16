Emre Bozkurt kimdir, öldü mü? Yayıncı Emre Bozkurt bacanağı tarafından vuruldu!

Emre Bozkurt kimdir, öldü mü merak ediliyordu. Yayıncı ve Uzman Çavuş olduğu belirtilen Emre Bozkurt'un bacanağı tarafından öldürüldüğü bildirildi. Yaşanan cinayetin arkasındaysa 10 yıllık bir husumetin olduğu iddia ediliyor.

EMRE BOZKURT KİMDİR?

Ankara doğumlu Emre Bozkurt, 1989 yılında dünyaya gelmiş ve hem Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapmış hem de dijital platformlarda içerik üreticiliği yapmıştır. 2015 yılında YouTube kanalını açarak oyun dünyasında tanınmaya başlayan Bozkurt, Grand Theft Auto V (GTA 5), Counter-Strike: Global Offensive ve Assetto Corsa gibi oyunlarla ilgili videolar paylaşmıştır.

Kanalı kısa sürede popülerlik kazanmış ve 944 binden fazla aboneye ulaşmıştır. YouTube’da 292 milyonun üzerinde izlenmeye sahip olan Bozkurt, aynı zamanda Twitch platformunda da yaklaşık 80 bin takipçi ile yayın yapmaktaydı. Emre Bozkurt'un bir kız çocuğu olduğu biliniyor.

EMRE BOZKURT ÖLDÜ MÜ?

Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Emre Bozkurt bacanağı tarafından silahla öldürüldü. Olay sırasında Bozkurt’un araç içinde olduğu ve bacanağının açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Bozkurt’un cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

YAYINCI EMRE BOZKURT NEDEN ÖLDÜ?

Bozkurt ile bacanağı Uğur Balkoca arasında uzun yıllardır süren bir husumetin olduğu ileri sürüldü. İddialara göre, Balkoca 10 yıldır devam eden anlaşmazlık nedeniyle Bozkurt’a pusu kurmuş ve aracının içinden tabancayla ateş açtı.

Saldırının ardından Balkoca olay yerinden ayrılarak bir kilometre ileride kendi hayatına da son verdi. Emre Bozkurt’un ölümü, hem ailesi hem de sosyal medya takipçileri arasında büyük üzüntüye yol açtı.