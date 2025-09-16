Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İsmail Kartal'dan Fenerbahçe hamlesi: Kararından vazgeçti

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe hamlesi: Kararından vazgeçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Kartal&#039;dan Fenerbahçe hamlesi: Kararından vazgeçti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük belirsizliği yaşandığı süreçte adı sıklıkla sarı lacivertlilerde anılan İsmail Kartal, basın toplantısı yapmaktan vazgeçti. Kartal daha önce Fenerbahçe'de yaşanacak seçimden sonra açıklamalarda bulunacağını açıklamıştı.

Kongrenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran İsmail Kartal, basın toplantısı yapmaktan vazgeçti.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için ismi geçen İsmail Kartal, Domeneco Tedesco'nun göreve getirildiği gün, kongrenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.

YANLIŞ ANLIŞILABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ

TRT SPOR'a konuşan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, bu nedenle açıklamalarının yanlış anlaşılabileceği ve başka yönlere çekilebileceğini düşünerek basın toplantısı fikrinden vazgeçtiğini belirtti.

FENERBAHÇE'YE BAŞARI DİLEDİ

Başarılı teknik direktör, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini belirterek sarı lacivertli ekibe başarılar diledi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de en parlak dönemini 2023-2024 sezonunda yaşadı. Başarılı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak, Süper Lig tarihinde 'en iyi başlangıç' rekorunun sahibi olmuştu.

Kartal'ın öğrencileri Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 57 karşılaşmada 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı performansına imza atmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'nin 21 Eylül kurultayına iptal talebi! "6 Ekim'den önce kurultay yapma şansı yok"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın rakibinden Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz galibiyet: Maçta 4 gol atıldı - SporGalatasaray'ın rakibinden sürpriz galibiyet: Maçta 4 golNorveç'ten Gazze'ye destek: İsrail maçının gelirlerini bağışlayacaklar - SporGazze'ye destek: İsrail maçının gelirleri bağışlanacakCanlı: Real Madrid - Marsilya maçında Arda Güler sahada - SporCanlı: Bernabeu’da 7 dakikada 2 gol! Arda Güler...Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'e teşekkür - SporSadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'e teşekkürOlaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR kayıtları açıklandı: İptal edilen gol ve kırmızı kart... - SporOlaylı derbinin VAR kayıtları açıklandıTürkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar: İşte tur atlayan takımlar - SporTürkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar: İşte tur atlayan takımlar
Sonraki Haber Yükleniyor...