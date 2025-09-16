Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Tergîb-üs-salât" artık Türkçe! İmam-ı Rabbanî tavsiyesiyle Müslümanların başucu eseri olan kitap: Namaz Ahkâmı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İslam alimi Muhammed bin Zâhid tarafından kaleme alınan Farsça “Tergîbü’s-Salât” kitabı yazarımız Ekrem Buğra Ekinci tarafından Türkçe’ye kazandırıldı. “Namaz Ahkâmı” adıyla hazırlanan eser büyük alim İmam-ı Rabbanî’nin Mektûbat eserinde tavsiye edilmesiyle biliniyor.

İslamî ilimlere dair fıkhi mirası günümüze taşıyan yeni bir eser daha okuyucuyla buluştu. Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci tarafından hazırlanan “Namaz Ahkâmı” İslamın en temel ibadeti olan namazı her yönüyle anlatıyor.

“Tergîb-üs-salât” tasavvuf tarihimizin en meşhur eserlerinden olan İmam-ı Rabbanî Ahmed Farûkî Serhendî’nin Mektûbat adlı eserinde talebelerine tavsiye etmesiyle tanınıyor. Bu sayede her Müslümanın başucu kitabı haline gelen bu Farsça eser, Çağatay Türkçesine de çevriliyor.

“Tergîb-üs-salât” artık Türkçe! İmam-ı Rabbanî tavsiyesiyle Müslümanların başucu eseri olan kitap: Namaz Ahkâmı - 1. Resim

Kitabın Farsça el yazmasını Osmanlı kütüphanelerinden bulan İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işık Efendi, ilk defa matbaada bastırarak bütün dünyaya gönderdi.

“HER VAKİT YANINIZDA BULUNMALIDIR”

Kitap, sadece namazın ahkamını değil; abdestten kurbana, Kur’an-ı Kerim okumaktan seyahat adabına kadar Müslümanların günlük ihtiyacı olan pek çok meseleyi izah ediyor.

“Tergîb-üs-salât” artık Türkçe! İmam-ı Rabbanî tavsiyesiyle Müslümanların başucu eseri olan kitap: Namaz Ahkâmı - 2. Resim

Keşfü’z-Zunûn’da Kâtip Çelebi, eserin Muhammed bin Ahmed Zâhid tarafından Farsça yazıldığını ve 106 kitaptan yararlanılarak 60 bölüm hâlinde oluşturulduğunu bildiriyor.

Bu yönüyle de eser, dinî bilgilerini sağlam kaynaklar üzerinden öğrenmek isteyenler için önemli bir başvuru kitabı hüviyetinde. Nitekim İmam-ı Rabbanî Hazretleri kitabı şu sözlerle tavsiye ediyor:

Makbul olan, sevilen kul, sahibinin emirlerini, yalnız onun emri olduğu için yapan kuldur. Emri yapmakta gecikmek, inatçılık ve edepsizlik olur. Fârisî yazılmış fıkıh kitaplarından mesela, Tergîbü’s-Salât ve Teysîrü’l-Ahkâm kitabı ve bunun benzeri bir kitap her vakit yanınızda bulunmalıdır. Din meselelerini bu kitaplardan bakıp öğrenmelidir.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'tan PFDK'ye Orkun Kökçü itirazı
