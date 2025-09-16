“Tergîb-üs-salât” artık Türkçe! İmam-ı Rabbanî tavsiyesiyle Müslümanların başucu eseri olan kitap: Namaz Ahkâmı

İslamî ilimlere dair fıkhi mirası günümüze taşıyan yeni bir eser daha okuyucuyla buluştu. Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci tarafından hazırlanan “Namaz Ahkâmı” İslamın en temel ibadeti olan namazı her yönüyle anlatıyor.

“Tergîb-üs-salât” tasavvuf tarihimizin en meşhur eserlerinden olan İmam-ı Rabbanî Ahmed Farûkî Serhendî’nin Mektûbat adlı eserinde talebelerine tavsiye etmesiyle tanınıyor. Bu sayede her Müslümanın başucu kitabı haline gelen bu Farsça eser, Çağatay Türkçesine de çevriliyor.

Kitabın Farsça el yazmasını Osmanlı kütüphanelerinden bulan İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işık Efendi, ilk defa matbaada bastırarak bütün dünyaya gönderdi.

“HER VAKİT YANINIZDA BULUNMALIDIR”

Kitap, sadece namazın ahkamını değil; abdestten kurbana, Kur’an-ı Kerim okumaktan seyahat adabına kadar Müslümanların günlük ihtiyacı olan pek çok meseleyi izah ediyor.

Keşfü’z-Zunûn’da Kâtip Çelebi, eserin Muhammed bin Ahmed Zâhid tarafından Farsça yazıldığını ve 106 kitaptan yararlanılarak 60 bölüm hâlinde oluşturulduğunu bildiriyor.

Bu yönüyle de eser, dinî bilgilerini sağlam kaynaklar üzerinden öğrenmek isteyenler için önemli bir başvuru kitabı hüviyetinde. Nitekim İmam-ı Rabbanî Hazretleri kitabı şu sözlerle tavsiye ediyor: