Hasan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı!

Hasan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında soruları araştırılmaya başlandı. İstanbul Bayrampaşa Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması gündeme geldi.

Hasan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle sulh ceza hakimliğince tutuklanan Mutlu’nun hayatı, siyasi geçmişi ve biyografisi gündemde.

Hasan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı! - 1. Resim

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI HASAN MUTLU KİMDİR?

Hasan Mutlu İstanbul’da farklı dershanelerde görev aldıktan sonra 1990 yılından itibaren Bayrampaşa ve çevresinde okul ve kurs işletmeciliği yaparak eğitim alanında önemli hizmetler sunmuştur.

Eğitime verdiği katkılar sayesinde on binlerce öğrencinin yetişmesinde rol oynamıştır. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi’nde dört dönem Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuş, çeşitli vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik yapmıştır.

Hasan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı! - 2. Resim

HASAN MUTLU NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1961 yılında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doğan Hasan Mutlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Fatih’te tamamlamıştır. Lise eğitimini İstanbul Vefa Lisesi’nde bitirdikten sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik ve Matematik Bölümü’nden mezun olmuştur.

Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam eden Mutlu, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilmiştir.

Hasan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı! - 3. Resim

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI HASAN MUTLU TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Hasan Mutlu gözaltına alınmıştır. “İrtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla yürütülen soruşturmada Mutlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Savcılıktaki sorguların ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

